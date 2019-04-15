«Подчеркнёт особые отношения»: Путин направил в Госдуму протокол с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан

Президент России Владимир Путин направил на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в договор с Южной Осетией о сотрудничестве и интеграции. Новый документ предусматривает взаимную отмену ограничения срока пребывания граждан на территории обеих стран. Отмечается, что реализация инициативы будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. Как подчеркнули в Совфеде, протокол подчеркнёт особый характер сотрудничества между Москвой и Цхинвалом.

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу протокол с Южной Осетией о взаимном бессрочном пребывании граждан. Соответствующий документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.

«Протокол предусматривает возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон», — говорится в пояснительной записке.

На данный момент между странами действует правило, что граждане могут находиться без виз до 90 дней.

Подчёркивается, что вступление документа в силу поспособствует развитию двусторонних отношений.

«Реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия», — сказано в пояснительной записке.

Значение этого протокола отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, незадолго до этого обсуждавший вопросы пребывания граждан с южноосетинскими коллегами.

«Буквально позавчера я вернулся из Южной Осетии. Мы там проводили заседание совместной комиссии Совета Федерации и парламента Южной Осетии. В частности, обсуждали вопросы, связанные и с пребыванием граждан на территории обеих стран. Конечно, данное решение подчеркнёт особые отношения России с Южной Осетией», — сказал он RT.

«В полном смысле стратегические партнёры»

Цеков подчеркнул стремление Южной Осетии к взаимной интеграции с Россией и выразил мнение, что сотрудничество следует развивать в этом направлении.

«Это государство, которое стремится всесторонне интегрироваться в Россию и исключительно дружественно относится к нашей стране. Поэтому все барьеры, которые создают определённые препятствия для интеграции, необходимо снимать», — добавил сенатор.

Высокий уровень развития отношений между Россией и Южной Осетией отмечал и Владимир Путин на встрече с южноосетинским коллегой Анатолием Бибиловым 6 марта.

«Мы в полном смысле слова стратегические партнёры. Мы делаем всё, для того чтобы обеспечить и социально-экономическое развитие республики, и обеспечить безопасность. Нет никаких сомнений, что и дальше работа в таком же ключе, в таком же качестве будет продолжена», — сказал президент России.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Бибилов при этом отметил, что договор об интеграции России и Южной Осетии, подписанный в марте 2015 года, реализуется успешно.

«С удовлетворением могу отметить, что соглашение, которое было подписано в 2015 году, и дополнительные соглашения к этому большому соглашению, выполняются, и довольно-таки эффективно», — отметил Бибилов.

Напомним, договор о сотрудничестве и интеграции предусматривает создание единого пространства обороны и безопасности, свободное пересечение границ, интеграцию таможенных ведомств, повышение зарплат и пенсий жителям Южной Осетии, а также упрощение для них процедуры получения российского гражданства.

«За счёт привлечение инвестиций»

Россия развивает сотрудничество с Южной Осетией также и в экономической сфере, указал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

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«Мы стараемся поддерживать эту маленькую, но гордую республику. В том числе, за счёт увеличения турпотока, за счёт привлечения инвестиций. Всё это также необходимо сочетать с упрощением паспортно-визового режима и легализацией нахождения российских граждан на территории республики. Поэтому всё это укладывается в общую направленность действий России в отношении Южной Осетии», — подчеркнул он в разговоре с RT.

При этом инвестпрограмма на 2020 — 2022 годы будет направлена на развитие дорог и инфраструктуры Южной Осетии. Об этом рассказал в октябре замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

«По предложениям югоосетинской стороны на межправкомиссии принимается окончательное решение. Основной принцип — мы должны завершить те объекты, которые уже начаты, а дальше — думать над развитием республики: это и автомобильные дороги, и инфраструктура, и постепенно нужно выходить в районы», — сказал он.

Продолжается также и российская инвестиционная программа, направленная на социально-экономическое развитие Южной Осетии. Так, с 2015 по 2017 год было выделено порядка 9,1 млрд рублей. Ещё 4,5 млрд было выделено на 2018-2019 годы.