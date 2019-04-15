Протокол об изменении в договоре между Москвой и Цхинвалом внесён в Думу

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Российский лидер Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму протокол к договору между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, предусматривающий снятие ограничений по срокам пребывания граждан двух стран на территориях государств.
Протокол об изменении в договоре между Москвой и Цхинвалом внесён в Думу
  • РИА Новости

«Протокол предусматривает возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон», — говорится в пояснительной записке к документу.

Реализация протокола будет способствовать «дальнейшему развитию дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия», говорится в записке.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали Грузию начать диалог с Абхазией и Южной Осетией.

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