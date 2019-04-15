Протокол об изменении в договоре между Москвой и Цхинвалом внесён в Думу
- РИА Новости
«Протокол предусматривает возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон», — говорится в пояснительной записке к документу.
Реализация протокола будет способствовать «дальнейшему развитию дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия», говорится в записке.
Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали Грузию начать диалог с Абхазией и Южной Осетией.