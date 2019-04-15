Протокол об изменении в договоре между Москвой и Цхинвалом внесён в Думу

Российский лидер Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму протокол к договору между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, предусматривающий снятие ограничений по срокам пребывания граждан двух стран на территориях государств.

«Протокол предусматривает возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон», — говорится в пояснительной записке к документу.

Реализация протокола будет способствовать «дальнейшему развитию дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия», говорится в записке.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали Грузию начать диалог с Абхазией и Южной Осетией.