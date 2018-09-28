В МИД России призвали Грузию начать диалог с Абхазией и Южной Осетией

В Министерстве иностранных дел России призвали Грузию начать взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе выступил в рамках сессии ГА ООН, где призвал российскую сторону «не препятствовать» реализации «новой мирной инициативы» в отношении двух указанных республик.

В ведомстве подчеркнули, что будущее так называемой мирной инициативы зависит не от желаний Москвы, а от того, как её воспримут в Сухуме и Цхинвале.

«Грузинской стороне следовало бы воспользоваться возможностью рассказать о своих предложениях на Женевских дискуссиях, где, в отличие от ООН, присутствуют представители этих республик», — добавили в МИД.

Ранее глава Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью газете «Известия» заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.