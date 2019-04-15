С двух берегов: на Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

Строители железной дороги на Крымском мосту приступили к укладке рельсов со стороны Керчи. Таким образом, теперь бригады движутся одновременно с берегов Крыма и Кубани. В процессе работ строители формируют из 25-метровых звеньев участки железнодорожного пути по 440 м. К настоящему времени уложено 22 из 38 запланированных километров. Ожидается, что движение поездов начнётся в декабре 2019 года.

Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к укладке рельсов со стороны Керчи. Об этом сообщает информационный центр проекта «Крымский мост».

«Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов: бригады двигаются навстречу друг другу», — говорится в сообщении. Речь идёт о берегах Крыма и Кубани.

Отмечается, что со стороны таманского берега в сторону Керчи рельсы укладывают с лета 2018 года. В процессе этих работ из 25-метровых звеньев формируют участки железнодорожного пути длиной по 440 м. Между ними ставят уравнительные стыки, необходимые для компенсации температурных напряжений.

«На сегодня на мосту уложено почти 22 из 38 км рельсошпальной решётки. Железная дорога и подходы к ней заработают, как и планируется, в декабре 2019 года», — сообщил инфоцентр.

Вес одного пролёта превышает 500 тонн

В конце марта строители моста рассказали, что берега Крыма и Тамани соединены всеми железнодорожными пролётами.

Речь идёт о 160 тыс. тонн металлоконструкций, размещённых на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные установлены над сухопутными участками, в частности, косе и острове Тузла.

Тогда заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов рассказал, что завершающим стал пролет между опорами 219 и 220. Это конструкция длиной почти 64 м, которая устанавливалась в проектное положение в несколько этапов.

«Секции пролета поочередно поднимались кранами. Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки. Для того, чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные», — рассказал Петухов.

Строители уточнили, что железнодорожная часть Крымского моста состоит из 306 пролётных строений. В каждом из них по два блока, из которых формируют ветки для параллельного движения поездов в Крым и обратно.

Эти пролёты изготовлены на российских заводах и доставлены в Тамань в разобранном виде. Вес одного пролёта превышает 500 тонн. Установку пролётов на сухопутные опоры моста выполняли при помощи кранов, для морских опор применяли мощные домкраты.

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Отметим, что самый большой арочный пролёт двухпутной дороги расположен над судоходным коридором в Керченском проливе. Эта конструкция примерно в 10 раз массивнее и почти в 4 раза длиннее остальных пролётов. Вес арочного пролёта составляет около 6 тысяч тонн, длина от опоры до опоры — 227 метров, что сопоставимо с размером двух футбольных полей.

Строящаяся железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн в диапазоне температур от −27 до +57 °C. Пропускная способность переправы составит до 47 пар поездов в сутки.

Определённый режим эксплуатации на мосту потребовал укладки термоупрочненных рельсов типа Р65 российского производства. Суммарно на двух путях будет уложено около 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Кроме того, вдоль железной дороги устанавливаются акустические экраны для защиты окружающей среды от шума поездов. Они представляют собой панели высотой три метра. Заявлено несколько участков, где появятся такие конструкции: с 1-й по 14-ю опоры со стороны Тамани и с 286-й по 307-ю опоры со стороны Керчи.

В дополнение к этому, на протяжении всей дороги возводятся комплексы для многоуровневой очистки и обеззараживания стоков. В систему войдут 18 локальных очистных сооружений, которые должны обеспечить экологическую безопасность железнодорожной части Крымского моста.

Поезда запустят в декабре

Федеральное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует начать продажу железнодорожных билетов на поезда через Крымский мост 9 декабря 2019 года.

На момент запуска движения планируется десять парных маршрутов пассажирских поездов: из Москвы — в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию; из Санкт-Петербурга — в Севастополь и Евпаторию; из Брянска, Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска — в Симферополь. Ожидается, что в 2020 году пассажиропоток составит 2,6 млн человек.

Напомним, автомобильную часть моста торжественно открыл президент России Владимир Путин. Это произошло 15 мая 2018 года. День спустя на переправе запустили движение.