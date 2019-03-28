Архитекторы разработали три варианта строительства въездных ворот в Крым

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Главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва заявила, что специалисты разработали три варианта строительства въездных ворот на востоке полуострова.
Архитекторы разработали три варианта строительства въездных ворот в Крым
  • РИА Новости

«У нас уже есть три варианта формирования въездных ворот. Конкурса ещё не было. Архитекторы из Петербурга и Москвы представили свои эскизные предложения. Въездные ворота — это часть той инфраструктуры, которая будет формировать въезд на полуостров и будет размещаться у трассы «Таврида», — цитирует её РИА Новости.

По словам Соловьёвой, все представленные варианты будут изучены градсоветом региона.

Главный архитектор добавила, что в настоящее время изучается возможность строительства въездных ворот на южный берег Крыма.

«Мы хотим понять, за счёт каких средств это будет возводиться. Данные проектные предложения недешёвые… Пока нет понимания финансирования строительства этих въездных ворот», — заключила она.

Летом 2018 года Соловьёва заявила, что в Крыму планируют построить въездные ворота.

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