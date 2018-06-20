В Крыму планируют построить въездные ворота

Короткая ссылка
На востоке Крыма, где к полуострову примыкает мост через Керченский пролив, планируется построить въездные ворота. Об этом сообщила главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва.
В Крыму планируют построить въездные ворота
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей. Очень красивые варианты», — цитирует Соловьёву РИА Новости.

Она добавила, что строительству будут предшествовать обсуждения с жителями.

Ранее сообщалось, что более 500 тыс. автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента введения в строй его автодорожной части.

Движение по мосту протяжённостью 19 км было открыто 16 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить