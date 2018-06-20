В Крыму планируют построить въездные ворота

На востоке Крыма, где к полуострову примыкает мост через Керченский пролив, планируется построить въездные ворота. Об этом сообщила главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва.

«Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей. Очень красивые варианты», — цитирует Соловьёву РИА Новости.

Она добавила, что строительству будут предшествовать обсуждения с жителями.

Ранее сообщалось, что более 500 тыс. автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента введения в строй его автодорожной части.

Движение по мосту протяжённостью 19 км было открыто 16 мая.