Более полумиллиона машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия

Более 500 тыс. автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента введения в строй его автодорожной части. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехало более 508 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тыс. рейсовых и заказных автобусов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за 35 суток интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. автомобилей, а в сторону Тамани — 233 тыс.

13 июня на Крымском мосту был установлен рекорд интенсивности движения.

Движение по мосту протяжённостью 19 км было открыто 16 мая.