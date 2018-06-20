Более полумиллиона машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия

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Более 500 тыс. автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента введения в строй его автодорожной части. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Более полумиллиона машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия
  • © Алексей Мальгавко / РИА Новости

«С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехало более 508 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тыс. рейсовых и заказных автобусов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за 35 суток интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. автомобилей, а в сторону Тамани — 233 тыс.

13 июня на Крымском мосту был установлен рекорд интенсивности движения. 

Движение по мосту протяжённостью 19 км было открыто 16 мая.

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