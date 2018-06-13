На Крымском мосту установлен новый рекорд интенсивности движения

На Крымском мосту установлен рекорд интенсивности движения автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Упрдор «Тамань» Росавтодора.

«В минувшие выходные достигнут новый рекорд интенсивности движения по мосту. В воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тыс. автомобилей в обе стороны», — говорится в сообщении.

1 июня сообщалось, что с момента открытия моста по нему проехали более 200 тыс. машин.

Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.