«Уже устали от судов»: выселенную из квартиры за долги семью с ребёнком-инвалидом попросили вернуть детские пособия

Отдел соцзащиты Центрального района Санкт-Петербурга потребовал от семьи Игумновых вернуть денежные пособия, выплаченные за ребёнка-инвалида. В 2018 году суд принял решение о выселении Игумновых из квартиры из-за долга в 280 тыс. рублей. Теперь петербургские органы соцзащиты считают, что у ребёнка нет прав на получение средств, так как у него нет прописки в городе. При этом эксперты отмечают, что дети-инвалиды имеют право на выплаты вне зависимости от наличия прописки. После запроса RT в городской комитет соцполитики представители администрации Центрального района Санкт-Петербурга связались с Викторией Игумновой и пообещали разобраться в ситуации.

Лауреата национальной кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за фильм «Гоголь. Вий» Викторию Игумнову могут обязать вернуть детские пособия по инвалидности, выплачиваемые на её сына Тимофея.

Требования вернуть деньги появились после того, как семью по решению суда выселили из квартиры, в которой она сейчас проживает. Спустя более чем полгода после вынесения вердикта женщине позвонили из отдела соцзащиты Центрального района Санкт-Петербурга и попросили вернуть выплаты.

«Мне позвонили и сказали, что если я на этой неделе приду в приёмные часы, подпишу заявление о согласии на возврат средств, то в суд на меня подавать не будут. Я устала уже от судов, поэтому пусть забирают. Пособия копятся у меня на счёте, мы ими пока не пользуемся, поэтому вернуть их нетрудно», — рассказывает RT Игумнова.

По словам женщины, соцзащита просит вернуть примерно 10—13 тыс. рублей. Ей пояснили, что пособия выплачиваются из бюджета Санкт-Петербурга и, поскольку ребёнок Виктории после решения суда о выселении не был зарегистрирован в городе, пособия ему не положены.

В комитете социальной политики администрации Санкт-Петербурга не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив прислать письменный запрос. Примечательно, что вскоре после отправки запроса RT Игумновой позвонили из районного отдела соцзащиты и пообещали разобраться в ситуации.

«Сказали, что пока ничего возвращать не надо», — радостно сообщила женщина.

Напомним, что суд принял решение о выселении семьи из квартиры из-за долга в 280 тыс. рублей, несмотря на то что ранее Игумновы уже оплатили более 3,5 млн рублей. Впрочем, на данный момент семья отказывается покидать жилплощадь, а в службе судебных приставов идёт проверка правомерности действий сотрудников по делу семьи.

«Нарушаются интересы детей»

В беседе с RT глава социального центра Святителя Тихона, специалист по социальному сиротству и помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Александр Гезалов предположил, что сотрудники соцзащиты могли заподозрить семью в мошенничестве.

«Здесь вопрос состоит не в законности требований соцзащиты, а в том, что сотрудники могли увидеть в действиях семьи какое-то мошенничество. Что они, возможно, получали выплаты неправомочно. Как мне кажется, это нарушение законодательства, если пособия отзывают вместе с пропиской. Соцзащита не понимает, что в этом случае в первую очередь нарушаются интересы детей», — подытожил Гезалов.

Впрочем, эксперт считает, что менять существующие нормы нельзя, поскольку размер пособий определяется в зависимости от региона.

В свою очередь, адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш также заявила RT, что требование соцзащиты вернуть пособия незаконны.

«Государство гарантирует каждому ребёнку-инвалиду такое пособие. Регистрация или её отсутствие никак не должна влиять на право получать выплаты. В данном случае родителям просто необходимо доказать, что ребёнок фактически проживал на территории Санкт-Петербурга», — считает эксперт.

По словам Ярмуш, Конституционный суд не раз выносил определение о том, что гражданин РФ имеет все права, которые ему гарантированы законом, вне зависимости от наличия регистрации.

Лишились квартиры

Семья Игумновых уже почти девять месяцев проживает в квартире фактически на осадном положении.

Всё началось в 2014 году, когда Игумновы взяли в долг крупную сумму (1,5 млн рублей в долларовом эквиваленте) на лечение тяжелобольного сына. Банки отказывались выдавать кредиты, поскольку у Виктории работа непостоянная и связана с проектами (она художник по костюмам), а у её мужа недостаточно высокая зарплата.

Игумновы обратились к ростовщице Татьяне Ежиловой, которая дала им нужную сумму под 4% в месяц и залог — квартиру. Какое-то время семья исправно выплачивала заём, однако затем у Виктории сорвался проект, а Ежилова отказалась отсрочить платежи и подала в суд.

В 2017 году суд встал на сторону Ежиловой, обязав выплатить 3,5 млн рублей с учётом роста курса доллара и процентов. Виктории помогла коллега, и семья смогла рассчитаться с долгами. Исполнительное производство закрыли, однако вскоре открыли вновь из-за технической ошибки приставов, которые неверно рассчитали проценты.

В итоге Игумновы вновь оказались должны 280 тыс. рублей. В тот момент у Виктории обнаружили раковую опухоль, и все деньги уходили на лечение. Из-за этого суд передал квартиру, кадастровая стоимость которой составляет 6,5 млн рублей, Ежиловой в счёт оплаты долга.

20 июня 2018 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что семья Игумновых утратила право на жилую площадь и подлежит выселению, однако покидать квартиру они отказываются.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Анна Лашкова, к которой обратилась семья, пообещала пересмотреть все документы и определить, имели ли место в данной ситуации ошибки и неправомерные действия судебных приставов.