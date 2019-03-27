«Сын в шесть лет стал должником»: семью обладателя премии «Золотой орёл» выселяют из квартиры за невыплату кредита

В Санкт-Петербурге семью лауреата премии «Золотой орёл» Виктории Игумновой выселяют из единственного жилья. У женщины двое детей, один из которых тяжело болен. В 2014 году Игумновы взяли у частного кредитора 1,5 млн рублей на лечение сына под залог квартиры, однако вовремя выплатить долг не смогли. Займодатель обратился в суд и взыскал с семьи 3,5 млн рублей — сумма увеличилась из-за роста курса доллара и набежавших процентов. Через три года Игумновы рассчитались с кредитором, исполнительное производство было закрыто, а с квартиры сняли арест. Однако после перерасчёта выяснилось, что семья не выплатила небольшую часть суммы. Отдать её не получилось — у Виктории обнаружили раковую опухоль, и все силы были брошены на лечение. При этом женщина, выдававшая кредит, уже продала квартиру. В Федеральной службе судебных приставов в ответ на запрос RT пообещали разобраться в ситуации.

Деньги на лечение ребёнка

В семье Игумновых два ребёнка — 14-летний Тимофей и шестилетний Леонид. Старший сын тяжело болен. В 2014 году семья обратилась в клинику в Израиле для прохождения лечения и проведения занятий по реабилитации. Там сообщили, что мест пока нет, но их поставят в очередь. Стоимость курса — 1,5 млн рублей в перерасчёте с долларов, и оплатить его надо сразу после получения вызова на лечение. Таких денег у Игумновых не оказалось, и они решили взять кредит.

Виктория художник — создаёт костюмы для персонажей кинофильмов. В феврале 2019 года женщина получила премию «Золотой орёл» в номинации «лучшая работа художника по костюмам» в фильме «Гоголь. Вий» Егора Баранова.

При этом работа у Игумновой непостоянная, а у её мужа небольшая зарплата — на этих основаниях в 2014 году банки отказались предоставить кредит семье.

В итоге Игумновы обратились к некоей Татьяне Ежиловой, которая выдавала займы под залог квартиры. Она согласилась одолжить им нужную сумму в долларах под 4% в месяц под залог квартиры на год.

«Мы должны были ей платить около 60 тыс. рублей в месяц. После получения суммы я отдала ей сразу 180 тыс. рублей, чтобы три месяца не вспоминать о долге. Затем отдали ей ещё за три месяца, а потом я осталась без работы. Проект, на который я рассчитывала, сорвался. Я пошла к ростовщице и объяснила ситуацию», — рассказывает RT Виктория.

Между тем на лечение отвезти Тимофея у семьи также не получилось — их очередь ещё не подошла. Поэтому, когда возникла проблема с работой, Виктория пыталась вернуть всю оставшуюся сумму сразу. Однако кредитор, по словам женщины, отказалась, заявив, что уже набежали проценты.

Виктория Игумнова, победившая в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" ("Гоголь. Вий" Егора Баранова), по окончании церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год "Золотой Орел"

© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Судебные тяжбы

По словам Игумновой, они просили дать им отсрочку, чтобы вернуть весь долг с процентами. Однако Ежилова ждать не захотела и подала в суд, потребовав выплатить ей 7 млн рублей.

Суд рассмотрел иск и постановил, что Игумновы должны выплатить 3,5 млн. В апреле 2017 года Игумновы получили две квитанции от судебных приставов: на 2,7 млн основного долга с учётом роста курса доллара и на 700 тысяч рублей процентов. Таких денег у них не оказалось, но Виктории помогла коллега.

После того, как женщина оплатила необходимые суммы, исполнительное производство в отношении неё была закрыто, а с квартиры сняли арест. (документы имеются в распоряжении RT). Однако, в июне 2017 года выяснилось, что исполнительное производство было вновь возобновлено.

«Судебные приставы сказали, что возникла техническая ошибка и они неправильно посчитали проценты. Мы оказались должны ещё 450 тыс. рублей. Я испугалась, что если сейчас займу опять и заплачу, то опять что-то появится и подала в суд, чтобы понять, законно ли это», — вспоминает Игумнова.

Суд постановил, что семья действительно должна заплатить, но не 450, а 280 тыс. рублей.

Лечение от рака

В июле 2017 года у Виктории обнаружили раковую опухоль, и все суды, долги и решения отошли для Игумновых на второй план. Необходимо было сделать операцию и провести несколько курсов лучевой и химиотерапии.

«Все деньги уходили на лечение. От терапии у меня выпали все ресницы, брови и волосы. Меня старались оградить от всего происходящего и не рассказывали мне о судах», — рассказывает женщина.

Когда Виктория прошла необходимый курс лечения и наступила ремиссия, муж рассказал ей, что, так как 280 тысяч не были оплачены, их квартира, кадастровая стоимость которой составляет 6,5 млн рублей, была передана Ежиловой в счёт оплаты долга. 31 января 2018 года квартира была зарегистрирована на кредитора.

«У нас по закону квартиру не забирают за проценты. Мы долг погасили. Но они задним числом в конце июля объединили два исполнительных производства в одно и теперь сделать ничего нельзя. За 280 тысяч забрали квартиру и выселили мою семью на улицу! Это просто копейки в сравнении с тем, сколько мы отдали. Если бы не моя болезнь, мы бы смогли всё оспорить и выплатить», — рассказывает Игумнова.

RT удалось пообщаться с Татьяной Ежиловой. По её словам, квартира ей больше не принадлежит.

«Они проиграли все суды. Ничего доказать не могут, потому что ни разу не отдали деньги! Я не хочу вообще об этой семье говорить. Они мне испортили столько сил и нервов, они меня так разорили! Я не хочу больше слышать об этой семье мошенников. Эту квартиру я уже продала», — заявила Ежилова.

Выселение из квартиры

Весной прошлого года Ежилова обратилась в суд с целью добиться выселения семьи. 20 июня 2018 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что семья Игумновых утратила право на жилую площадь и подлежит выселению.

© Фото из личного архива Виктории Игумновой

При этом на всех членов семьи пришли постановления на взыскание исполнительного сбора, в том числе на шестилетнего Леонида. В нём говорится, если должник не предоставит копию платёжного документа приставу-исполнителю, то это будет означать, что он его не оплатил.

«Представляете, мой сын в шесть лет уже стал должником! Присылали бы все постановления на меня», — заявляет мать.

Сейчас Игумновы живут в квартире фактически на осадном положении. К ним постоянно приходят приставы и ростовщица. В моменты их визитов семья запирается внутри.

Между тем коллеги и друзья семьи создали петицию в их поддержку и запустили флешмоб «поддержимВику».

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Анна Лашкова, к которой обратилась семья, пообещала пересмотреть все документы и определить, имели ли место в данной ситуации ошибки и неправомерные действия судебных приставов.

«На момент начала наших бед она эту должность не занимала, но теперь у нас появилась надежда», — отмечает Игумнова.