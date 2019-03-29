«Квартира была залита кровью»: в Хабаровске убили семью с грудным ребёнком

В Хабаровске региональный СК расследует убийство семьи с грудным ребёнком. Их тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены после обращения в полицию родственников, которые пожаловались силовикам, что родные уже несколько дней не отвечают на звонки и не открывают дверь. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Источники RT в правоохранительных органах не исключают, что жену и ребёнка убил глава семьи, затем покончивший с собой. По другой версии, семью могли убить из-за бизнеса отца или вследствие личного конфликта с кем-то из его окружения.

Следственный комитет по Хабаровскому краю начал расследование убийства Павла и Евгении Ольшанских и их грудного ребёнка.

«28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трёх человек: мужчины (1991 г. р.), женщины (1992 г. р.), ребёнка (2019 г. р.)», — сообщил RT официальный представитель СК по Хабаровскому краю Илья Гудков.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как рассказал Гудков, на данный момент создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство краевого следственного управления.

Запертая дверь

Как выяснил RT, погибшая семья переехала в Хабаровск из села Якокут Алданского района Якутии. 29 января у Павла и Евгении родилась дочка.

«Мама в ней души не чаяла и, когда выходила с ней на прогулку, так трепетно её держала», — рассказывает одна из соседок. По её словам, семья была довольно обеспеченной.

«Я их близко не знала, но слышала, что у него был какой-то бизнес, а сам он ездил на дорогой машине. Он её под окном во дворе оставлял», — пояснила женщина.

По словам собеседника в правоохранительных органах, несколько дней назад чета Ольшанских перестала выходить на связь.

«Павел не появлялся на работе и не отвечал на звонки. При этом автомобиль, на котором ездила семья, стоял на парковке. Родственники обратились в полицию, рассказали о ситуации. В итоге было принято решение вскрыть дверь и войти внутрь», — рассказывает источник, знакомый с ходом следствия.

Как говорит силовик, дверь была заперта изнутри. После того как её вскрыли, увиденным были шокированы даже видавшие виды оперативники.

«Вся квартира была залита кровью. Женщина и ребёнок лежали рядом, а чуть поодаль от них — муж. Рядом с ним валялся нож», — рассказал он.

Несколько версий

По словам собеседника, сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, убийство жены и ребёнка совершил сам мужчина, после чего покончил с собой. Коллеги Ольшанского рассказали следователям, что мужчина высказывал суицидальные мысли.

Между тем правоохранители не исключают, что убийство могло быть совершено из-за плохих отношений или профессиональной деятельности мужчины.

По данным базы «Контур.Фокус», Павел Ольшанский был учредителем и генеральным директором ООО «Профессионал». Фирма занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Ранее Ольшанскому принадлежало рекламное агентство ООО «Олимп», однако в 2015 году фирма была ликвидирована. RT cвязался с деловыми партнёрами погибшего, однако они отказались что-либо комментировать.

Вместе с тем земляки Ольшанского из Якутии, с которыми удалось поговорить RT, не верят, что Павел мог убить супругу и совершить суицид.

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«Он очень любил Евгению и старался её обеспечить. При этом он надеялся решить проблемы с жильём, — рассказывает один из знакомых Ольшанских. — Хотя Павел и Евгения несколько лет жили в Хабаровске, они сохраняли прописку в Якутии. Павел надеялся получить субсидию как нуждающийся в жилье. Он стоял в очереди в Якутии на жильё для граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья».

Ранее RT рассказывал о другом убийстве, произошедшем в посёлке Зюзельский Свердловской области. 22-летний Александр Нетунаев и его 23-летняя сожительница Анастасия Рябухина в середине февраля убили трёх родственников женщины.

В гости к паре пришли 45-летняя мать Рябухиной Елена, старшая сестра Снежана и её муж. Во время застолья гость вступил в конфликт с хозяином дома и был зарезан. Чтобы избавиться от свидетелей, Нетунаев убил сестру Рябухиной и её мать. Тела молодые люди просто сбросили в подпол своего же дома. Ещё одной жертвой стал приятель пары, который зашёл в гости. Его тело было спрятано в шкафу в коридоре.

Убитых полиция нашла спустя месяц. Всё это время в доме жили малолетние дети Рябухиной.