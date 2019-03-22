«Это не укладывается в голове»: семейная пара из Свердловской области созналась в убийстве четырёх человек

В Свердловской области семейная пара созналась в убийстве четырёх человек. Жители посёлка Зюзельский Александр Нетунаев и Анастасия Рябухина рассказали правоохранителям, что в середине февраля убили трёх родственников девушки и сбросили тела в подпол собственного дома. Позднее, 28 февраля, жертвой стал зашедший в гости приятель Анастасии — его тело сожители спрятали в шкафу. Полицейские обнаружили убитых только 11 марта. Всё это время в доме находились двое малолетних детей Рябухиной.

В Свердловской области следователи выясняют подробности шокирующего преступления. Жители посёлка Зюзельский — 22-летний Александр Нетунаев и его 23-летняя сожительница Анастасия Рябухина — убили своих родственников. Предполагается, что они почти месяц прятали тела жертв в собственном доме. Всё это время там жили малолетние дети Рябухиной.

По предварительной версии, в середине февраля в гости к сожителям пришли 45-летняя мать Рябухиной Елена и старшая сестра Снежана со своим мужем. Во время застолья гость вступил в конфликт с хозяином дома и был зарезан. Затем Нетунаев, чтобы избавиться от свидетелей, убил сестру Рябухиной и её мать.

Пара даже не попыталась избавиться от трупов — они просто сбросили их в подпол своего же дома.

Через несколько недель в доме было совершено очередное убийство. 28 февраля в гости к Рябухиной пришёл её знакомый, 30-летний Олег Д. Во время застолья Нетунаеву показалось, что гость заглядывается на сожительницу, и он убил его. Тело четвёртой жертвы тоже спрятали прямо в доме — положили в шкаф в сенях.

Полицейские обнаружили тела жертв семейной пары только 11 марта: один из жителей посёлка сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что пропавший Олег Д. может находиться в доме Нетунаева и Рябухиной. При осмотре жилища были найдены и тела убитых родственников Рябухиной.

Полностью признали вину

На место преступления прибыло руководство СУ СК России по Свердловской области, а также сотрудники отдела криминалистики регионального управления Следственного комитета и оперативники уголовного розыска полиции. Нетунаев и Рябухина были задержаны, они оба полностью признали свою вину. Им предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ «Убийство».

Анастасия Рябухина и её сестра Снежана

vk.com

© snezhana.nevazhno

Как сообщил RT старший помощник руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Александр Шульга, по решению суда Нетанаев и Рябухина были заключены под стражу сроком на два месяца.

Тем временем следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего и выяснить мотив убийства.

«Работа активно продолжается, мы проводим назначенные экспертизы и допросы свидетелей. Нужно время, чтобы провести все необходимые мероприятия и проанализировать все имеющиеся сведения», — уточнил помощник начальника регионального управления СК.

По предварительным данным следствия, убийство Дрябина было совершено из ревности обвиняемого ко второй задержанной, а убийство трёх родственников Рябухиной — из личной неприязни.

На учётах не состояли

В доме, где семейная пара на протяжении месяца прятала трупы, постоянно находились двое малолетних детей Анастасии Рябухиной. Как сообщил RT уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, с момента задержания матери её старший ребёнок находится в местном центре помощи семье и детям, младший — в учреждении здравоохранения. С детьми работают психологи.

«Это ужасная трагедия, просто не укладывается в голове, что пришлось перенести детям, — подчёркивает Мороков. — Сейчас с ними проводится соответствующая работа в силу состояния, в котором они находятся. В учреждениях, куда их поместили, есть психологи».

В свою очередь, начальник местного управления социальной политики Елена Медведева сообщила RT, что Анастасия Рябухина до сих пор не лишена родительских прав. Дело в том, что органы опеки не могут направить в суд соответствующий иск до тех пор, пока женщине не будет вынесен приговор.

Эту информацию подтвердил детский омбудсмен Свердловской области.

Также по теме В Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек В Рязани задержан подозреваемый в совершении тройного убийства в 2004 году. Об этом, как сообщает ФАН, заявила официальный...

«Это достаточно длительная процедура. К тому же, чтобы подать иск, нужно быть уверенными в причастности женщины к совершению преступления. Органы опеки смогут начать процедуру по лишению женщины родительских прав, если мать привлекут к уголовной ответственности, и только когда приговор вступит в силу», — пояснил RT Мороков.

Он также отметил, что, хотя и Рябухина, и её сожитель были безработными, семья не состояла «ни на каких видах учёта». Тем не менее сотрудники профилактических органов иногда посещали семью, поскольку Рябухина воспитывала детей в одиночку.

«Эта семья не состояла на учёте как проблемная. Даже при том, что мать не работала. Мы уже работаем по этому вопросу и всё выясняем», — сказал детский омбудсмен.