В Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек

В Рязани задержан подозреваемый в совершении тройного убийства в 2004 году. Об этом, как сообщает ФАН, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области при участии Росгвардии задержан 54-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья», — сказала она.

Убийство семьи из трёх человек было совершено 15 лет назад в одной из стран СНГ. Задержанный находился в федеральном розыске. По предварительным данным, вместе с двумя сообщниками мужчина, узнав о наличии у знакомого крупной суммы денег, проник в его квартиру, убил всю семью и забрал $10 тыс.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении четырёх жителей Югры и Тюменской области по делу о покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору.