В Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек

Короткая ссылка
В Рязани задержан подозреваемый в совершении тройного убийства в 2004 году. Об этом, как сообщает ФАН, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек
  • РИА Новости

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области при участии Росгвардии задержан 54-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья», — сказала она.

Убийство семьи из трёх человек было совершено 15 лет назад в одной из стран СНГ. Задержанный находился в федеральном розыске. По предварительным данным, вместе с двумя сообщниками мужчина, узнав о наличии у знакомого крупной суммы денег, проник в его квартиру, убил всю семью и забрал $10 тыс.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении четырёх жителей Югры и Тюменской области по делу о покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить