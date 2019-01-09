В ХМАО вынесли приговор по делу о покушении на убийство по найму

В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении четырёх жителей Югры и Тюменской области по делу о покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным ведомства, обвиняемые разработали план преступления, в результате которого убийство жителя Лангепаса должно было выглядеть как дорожно-транспортное происшествие. 12 апреля 2017 года на специально купленном автомобиле они сбили мужчину на проезжей части.

«На жизнь потерпевшего было совершено покушение в связи с его деятельностью по пресечению хищения нефти с месторождений. Убийство не было доведено до конца по стечению обстоятельств», — рассказали следователи.

Все подсудимые признаны виновными. Трое приговорены к восьми с половиной годам лишения свободы, ещё один — к восьми годам четырём месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье вынесли приговор обвиняемым в нападении на инспектора Минсельхозпрода.