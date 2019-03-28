«Эффективность крайне невысокая»: как в Якутии объяснили введение ограничений на труд мигрантов

Руководство Якутии подписало плановый указ о запрете мигрантам заниматься некоторыми видами деятельности. Перечень состоит из 33 областей экономики. В то же время гостей из стран ЕАЭС ограничения не затронут. Под запрет для приезжих попали лесное и сельское хозяйство, торговля, строительство и обрабатывающие производства. В республике отметили, что решение было плановым, и уточнили, что эффективность привлечения мигрантов к работе в перечисленных видах сферах оказалась невысокой.

Работающим на основе патентов мигрантам запретили заниматься некоторыми видами трудовой деятельности в Якутии. О соответствующем распоряжении сообщили в пресс-службе администрации региона.

Изменения регламентированы указом главы региона Айсена Николаева «Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

Отмечается, что ограничения не коснутся жителей стран — участниц Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Запрет на работу распространяется на 33 вида деятельности, среди которых значатся сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, охота, торговля, транспортировка, образование, операции с недвижимостью, образование и здравоохранение.

Кроме того, под запрет для мигрантов, работающих по патентам, попали сфера социальных услуг, гостиничная, научная и техническая деятельность, работа в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также научно-технических исследований и разработок.

Невысокая эффективность

Власти региона отметили, что принятие указа было плановым и решение о разработке документа приняли в декабре 2018 года. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов заявил, что новые меры призваны сократить безработицу среди местного населения.

Он уточнил, что в Якутии наблюдается острая ситуация с безработицей, в сельских районах общее количество нетрудоустроенных граждан может достигать 13%.

«Этот показатель значительно превышает среднероссийские значения. Анализ рынка труда показывает, что на сегодня в регионе эффективность привлечения иностранных работников в обозначенных в указе видах экономической деятельности крайне невысокая», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что трудоустройство местных специалистов является одним из ключевых инструментов сокращения уровня бедности.

По данным Солодова, уже принятые меры по регулированию иностранной рабочей силы в Якутии позволили сократить численность иностранных работников почти на 30% в 2017—2018 годах — с почти 18 тыс. человек до 12,5 тыс.

«Тем самым десятки тысяч жителей республики получили рабочие места, обеспечена защита их законных прав на труд благодаря преференциям, предусмотренным федеральным законодательством», — сказал Солодов.

Министерство труда и соцзащиты РФ не обнаружило нарушений в указе якутских властей. В ведомстве уточнили, что с учётом особенностей рынка труда руководство региона вправе устанавливать подобные ограничения.

Операция «Нелегальный мигрант»

Ранее сотрудники МВД Якутии заявили об окончании первого этапа операции «Нелегальный мигрант». В рамках этой процедуры проверены около 2000 иностранных граждан, 20 из которых выдворены из страны.

Сообщается, что в ходе операции «Нелегальный мигрант» полиция проверила 2345 объектов, в том числе жилой сектор, объекты промышленности, сельского хозяйства, торговли и транспорта.

По результатам проверки выявлено 179 случаев нарушения режима пребывания в Российской Федерации, 27 фактов нарушения режима пребывания в Российской Федерации и 24 случая предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учёта.

Поводом для повышенного внимания к мигрантам со стороны правоохранительных органов стал произошедший 17 марта резонансный инцидент, по итогам которого выходца из Киргизии обвинили в похищении и изнасиловании жительницы Якутии.

Однако власти региона подчеркнули, что указ о привлечении мигрантов с этими событиями никак не связан.

«Ограничения на привлечение иностранных граждан в определённых сферах деятельности устанавливаются с 2016 года, поэтому связывать указ с недавними событиями ошибочно», — сказал председатель правительства Солодов.

Он отметил, что принятие данного указа носит плановый характер, решение о его разработке было принято Республиканской межведомственной комиссией по вопросам реализации миграционной политики ещё в декабре 2018 года.