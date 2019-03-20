В МВД опровергли слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«По распространяющимся сообщениям о том, что в Якутске убиты трое граждан Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Там подчеркнули, что обстановка в регионе находится под контролем, а лица, распространявшие провокационную информацию и призывы к неправомерным действиям, установлены и привлечены к ответственности.
Ранее в Якутии арестовали группу молодых людей, подозреваемых в совершении погрома в овощных киосках.
Также глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.