В Якутии арестовали подозреваемых в погроме в овощных киосках
«Начальник полиции Якутска сообщает, что молодые люди, учинившие погром в овощных киосках, арестованы», — приводит сообщение РИА Новости.
В полиции призвали местных жителей не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после резонансного дела об изнасиловании местной жительницы. В МВД предупредили, что виновные в противоправных действиях понесут ответственность.
«Оперативная обстановка в столице (Якутска. — RT) под контролем», — указано в сообщении.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.