В Якутии арестовали подозреваемых в погроме в овощных киосках

В Якутии арестовали группу молодых людей, подозреваемых в совершении погрома в овощных киосках. Об этом информирует пресс-служба муниципального управления МВД России «Якутское».

«Начальник полиции Якутска сообщает, что молодые люди, учинившие погром в овощных киосках, арестованы», — приводит сообщение РИА Новости.

В полиции призвали местных жителей не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после резонансного дела об изнасиловании местной жительницы. В МВД предупредили, что виновные в противоправных действиях понесут ответственность.

«Оперативная обстановка в столице (Якутска. — RT) под контролем», — указано в сообщении.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.