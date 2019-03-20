В Якутии арестовали подозреваемых в погроме в овощных киосках

Короткая ссылка
В Якутии арестовали группу молодых людей, подозреваемых в совершении погрома в овощных киосках. Об этом информирует пресс-служба муниципального управления МВД России «Якутское».

«Начальник полиции Якутска сообщает, что молодые люди, учинившие погром в овощных киосках, арестованы», — приводит сообщение РИА Новости.

В полиции призвали местных жителей не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после резонансного дела об изнасиловании местной жительницы. В МВД предупредили, что виновные в противоправных действиях понесут ответственность.

«Оперативная обстановка в столице (Якутска. — RT) под контролем», — указано в сообщении.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить