«Виновным себя не признаю»: экс-министр Открытого правительства Абызов арестован на два месяца
- Михаил Абызов в Басманном районном суде во время судебного заседания.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Суд арестовал экс-министра открытого правительства Михаила Абызова на два месяца.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова судьи Наталии Дударь. Защита Абызова намерена обжаловать арест.
Бывшего министра по делам Открытого правительства России обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он похитил и вывез за рубеж порядка 4 млрд рублей.
Следствие утверждает, что в преступное сообщество входили Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичёв. Действуя в составе группы, они обманывали акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящие и поставляющие электроэнергию в Новосибирскую область.
При этом Ильичёв скрылся от следствия за границей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Устанавливается местонахождение одного из соучастников — Сергея Ильичёва, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», — цитирует её пресс-служба СК.
Таким образом, Абызову предъявлены обвинения по ч.3 ст. 210 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения; моженничество в особо крупном размере»). Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
«Категорически не согласен»
Сам Абызов свою причастность к обвинениям в хищении 4 млрд рублей категорически отрицает.
«Могу с уверенностью сказать, что с предъявленными мне обвинениями я категорически не согласен, виновным себя в организации преступного сообщества и руководстве им, а также в хищении, не признаю. Преступных действия я не совершал», — цитирует его «Интерфакс».
Кроме того, бывший министр выразил готовность сотрудничать со следствием и доказать свою невиновность.
«Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Я заверяю суд, что в случае избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, я не скроюсь от предварительного следствия и суда, — сказал он. — Я прошу суд избрать мне меру пресечения, которая позволит мне общаться с членами моей семьи, заботиться о моей престарелой матери и моих несовершеннолетних детях».
- © Агентство городских новостей «Москва»
Адвокат Абызова Александр Аснис опроверг слухи, что его подзащитного выманили из-за границы и задержали по прилёту.
«Он был задержан у себя дома в Подмосковье, была ли у него охрана, я не знаю», — приводит РИА Новости слова юриста.
Согласно позиции следствия, действия Абызова привели не только к хищению 4 млрд рублей, но и поставили под угрозу энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края.
«Абызов создал преступную группу, деятельность которой поставила под угрозу энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края», — сказал представитель СК РФ.
Прокуратура выступала за заключение Абызова под стражу. С такой же позицией выступило и следствие. Адвокаты просили отпустить экс-министра под домашний арест с залогом в 1 млрд рублей.
«Просим суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия и избрать в отношении нашего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 1 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова адвоката Сергея Дрозда.
Готовность внести залог выразил совладелец сети региональных российских аэропортов «Новапорт» Роман Троценко.
Кроме того, за Абызова поручились и многие публичные лица, включая главу «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего руководителя администрации президента Александра Волошина, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, актрису Чулпан Хаматову, общественного деятеля Нюту Федермессер и заместителя председателя ВЭБа Наталью Тимакову.
«К нему предъявили претензии партнёры по бизнесу»
Михаил Абызов с середины 1990-х годов работал на руководящих позициях в предприятиях, связанных с энергетикой. Так, в 1998 году он был назначен запредом совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго». До 2012 году он входил в советы директоров и других компаний и бизнес-групп.
В 2012 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, назначил его советником президента РФ. Позже Абызов занял пост министра Открытого правительства. В ходе формирования нового правительства спустя шесть лет эта должность была упразднена.
В пресс-службе Медведева заявил, что премьер-министр в курсе происходящего. Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов отметил, что в случае, если будет доказано, что экс-министр совмещал предпринимательскую деятельность и государственную службу, этот факт в принципе будет означать, что закон был нарушен.
«Известно, что к нему предъявили претензии его партнёры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом, — приводит слова Осипова РИА Новости. — При этом если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона».