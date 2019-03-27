«Виновным себя не признаю»: экс-министр Открытого правительства Абызов арестован на два месяца

Суд арестовал экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Возможное суммарное наказание по вменяемым ему статьям составляет 20 лет лишения свободы. Сам Абызов заявил, что «категорически не согласен» с предъявленными обвинениями, и выразил готовность сотрудничать со следствием. За него поручились глава «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампредседателя ВЭБ Наталья Тимакова.

Суд арестовал экс-министра открытого правительства Михаила Абызова на два месяца.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова судьи Наталии Дударь. Защита Абызова намерена обжаловать арест.

Бывшего министра по делам Открытого правительства России обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он похитил и вывез за рубеж порядка 4 млрд рублей.

Следствие утверждает, что в преступное сообщество входили Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичёв. Действуя в составе группы, они обманывали акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящие и поставляющие электроэнергию в Новосибирскую область.

При этом Ильичёв скрылся от следствия за границей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Устанавливается местонахождение одного из соучастников — Сергея Ильичёва, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», — цитирует её пресс-служба СК.

Таким образом, Абызову предъявлены обвинения по ч.3 ст. 210 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения; моженничество в особо крупном размере»). Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

«Категорически не согласен»

Сам Абызов свою причастность к обвинениям в хищении 4 млрд рублей категорически отрицает.

«Могу с уверенностью сказать, что с предъявленными мне обвинениями я категорически не согласен, виновным себя в организации преступного сообщества и руководстве им, а также в хищении, не признаю. Преступных действия я не совершал», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, бывший министр выразил готовность сотрудничать со следствием и доказать свою невиновность.

«Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Я заверяю суд, что в случае избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, я не скроюсь от предварительного следствия и суда, — сказал он. — Я прошу суд избрать мне меру пресечения, которая позволит мне общаться с членами моей семьи, заботиться о моей престарелой матери и моих несовершеннолетних детях».

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Адвокат Абызова Александр Аснис опроверг слухи, что его подзащитного выманили из-за границы и задержали по прилёту.

«Он был задержан у себя дома в Подмосковье, была ли у него охрана, я не знаю», — приводит РИА Новости слова юриста.

Согласно позиции следствия, действия Абызова привели не только к хищению 4 млрд рублей, но и поставили под угрозу энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края.

«Абызов создал преступную группу, деятельность которой поставила под угрозу энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края», — сказал представитель СК РФ.

Прокуратура выступала за заключение Абызова под стражу. С такой же позицией выступило и следствие. Адвокаты просили отпустить экс-министра под домашний арест с залогом в 1 млрд рублей.

«Просим суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия и избрать в отношении нашего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 1 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова адвоката Сергея Дрозда.

Готовность внести залог выразил совладелец сети региональных российских аэропортов «Новапорт» Роман Троценко.

Кроме того, за Абызова поручились и многие публичные лица, включая главу «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего руководителя администрации президента Александра Волошина, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, актрису Чулпан Хаматову, общественного деятеля Нюту Федермессер и заместителя председателя ВЭБа Наталью Тимакову.

«К нему предъявили претензии партнёры по бизнесу»

Михаил Абызов с середины 1990-х годов работал на руководящих позициях в предприятиях, связанных с энергетикой. Так, в 1998 году он был назначен запредом совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго». До 2012 году он входил в советы директоров и других компаний и бизнес-групп.

В 2012 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, назначил его советником президента РФ. Позже Абызов занял пост министра Открытого правительства. В ходе формирования нового правительства спустя шесть лет эта должность была упразднена.

В пресс-службе Медведева заявил, что премьер-министр в курсе происходящего. Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов отметил, что в случае, если будет доказано, что экс-министр совмещал предпринимательскую деятельность и государственную службу, этот факт в принципе будет означать, что закон был нарушен.

«Известно, что к нему предъявили претензии его партнёры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом, — приводит слова Осипова РИА Новости. — При этом если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона».