Адвокат рассказал об обстоятельствах задержания Абызова

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Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов был задержан у себя дома в Московской области. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
Адвокат рассказал об обстоятельствах задержания Абызова
  • РИА Новости

«Он был задержан у себя дома в Подмосковье, была ли у него охрана, я не знаю», — цитирует защитника РИА Новости.

Аснис также опроверг сообщения, что его клиента якобы выманили из-за границы и сразу по прилёту задержали.

По словам адвоката, Абызов постоянно находится в России с семьёй.

Ранее сообщалось, что экс-министр дал показания. Свою вину он не признаёт. 

26 марта ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

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