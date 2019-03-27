Адвокат рассказал об обстоятельствах задержания Абызова

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов был задержан у себя дома в Московской области. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.

«Он был задержан у себя дома в Подмосковье, была ли у него охрана, я не знаю», — цитирует защитника РИА Новости.

Аснис также опроверг сообщения, что его клиента якобы выманили из-за границы и сразу по прилёту задержали.

По словам адвоката, Абызов постоянно находится в России с семьёй.

Ранее сообщалось, что экс-министр дал показания. Свою вину он не признаёт.

26 марта ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.