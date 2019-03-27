Адвокат рассказал об обстоятельствах задержания Абызова
- РИА Новости
«Он был задержан у себя дома в Подмосковье, была ли у него охрана, я не знаю», — цитирует защитника РИА Новости.
Аснис также опроверг сообщения, что его клиента якобы выманили из-за границы и сразу по прилёту задержали.
По словам адвоката, Абызов постоянно находится в России с семьёй.
Ранее сообщалось, что экс-министр дал показания. Свою вину он не признаёт.
26 марта ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.