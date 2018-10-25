«Взрывное устройство обнаружили в заброшенном здании»: ФСБ предотвратила теракт на социальном объекте в Хабаровском крае

В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края предотвращён террористический акт на одном из социальных объектов. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, планировавший преступление злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Представитель муниципальной администрации добавил, что самодельное взрывное устройство обнаружили в заброшенном здании. По неподтверждённым данным, инцидент произошёл по меньшей мере шесть месяцев назад, задержанным оказался ранее судимый местный житель.

В Хабаровском крае задержали мужчину, планировавшего теракт на одном из социальных объектов города Николаевск-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Факт предотвращения планируемого теракта на территории одного из социальных объектов Николаевска-на-Амуре и задержания злоумышленника подтверждаем. Уголовное дело возбуждено следователями ФСБ. Лицо, выражающее намерения совершения преступления террористического характера, арестовано. В настоящее время идёт следствие, поэтому каких-либо комментариев по данному делу не даём», — сказал руководитель пресс-службы УФСБ по региону Денис Полянский.

Согласно данным представителя администрации Николаевского района, самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено в заброшенном здании.

«Самодельное взрывное устройство сотрудники ФСБ обнаружили в заброшенном здании в микрорайоне города, называемом Заводской. Там задержанный готовил его», — рассказал собеседник ТАСС.

При этом источник в правоохранительных структурах Хабаровского края добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, связанным с терроризмом. В частности, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности»). Также фигурант дела обвиняется в «незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Знакомый с ходом расследования источник агентства заметил, что инцидент произошёл более полугода назад, а задержанным оказался ранее судимый местный житель.

Между тем РИА Новости сообщает, что ситуация начала развиваться в ноябре 2017 года, когда на пустыре у заброшенных домов Николаевска-на-Амуре был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Осмотр места происшествия производили сотрудники полиции, взрывотехники, представители регионального управления ФСБ.

«Эта история длится с прошлого года. В ноябре 2017 года на пустыре нашли похожий на взрывное устройство предмет, который потом отправили на экспертизу», — пояснил источник в экстренных службах.

Задержание преступной группы по производству оружия

Ранее в октябре на территории Северо-Западного федерального округа сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Оперативники задержали причастных к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В городах Петрозаводске и Санкт-Петербурге задержаны три активных участника данной преступной группы, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорилось в сообщении ведомства.

Сотрудникам спецслужбы удалось изъять 36 СВУ, более 1,3 тыс. граммов взрывчатого вещества и его компонентов, две гранаты, 19 единиц огнестрельного оружия, 1,4 тыс. различных патронов, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Кроме того, в этих городах были закрыты — лаборатория по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ, а также мастерская по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

В отношении задержанных возбуждён ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Рост террористической активности в Сибири

В среду, 24 октября, в Новосибирске состоялось выездное совещание с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Одной из тем заседания стало повышение эффективности работы по антитеррористической защищенности объектов и территорий в Сибирском федеральном округе.

Патрушев отметил, что только за первые шесть месяцев 2018 года года прокуроры выявили свыше девяти тысяч нарушений законодательства о противодействии терроризму. В этой связи к административной ответственности привлекли порядка 3,5 тыс. должностных лиц, отвечающих за образовательные, культурные, спортивные и религиозные объекты.

Секретарь Совбеза РФ также отметил возросший уровень террористической активности в СФО — с января по сентябрь возбуждено 56 уголовных дел, связанных с терроризмом. По его словам, причиной подобной ситуации является увеличение числа трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья.

«Поступающая информация свидетельствует о том, что объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций», — сказал Патрушев.