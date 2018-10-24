В Хабаровском крае изъяли более 140 единиц оружия во время операции «Арсенал»

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Сотрудники управления Росгвардии по Хабаровскому краю совместно с участковыми уполномоченными изъяли более 140 единиц оружия во время плановой операции «Арсенал», которая проходит с 15 по 31 октября.
В Хабаровском крае изъяли более 140 единиц оружия во время операции «Арсенал»
  • © управление Росгвардии по Хабаровскому краю

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

Как заявил врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрий Кузнецов, было проведено 869 проверок соблюдения правил хранения оружия по месту жительства граждан.

Выявлено 126 нарушений, изъято 15 единиц нарезного, 90 единиц гладкоствольного и 37 единиц травматического и газового оружия.

По словам Кузнецова, среди нарушений — хранение оружия вне сейфов и не в заявленном месте жительства, истечение срока разрешения на право хранения и ношения оружия.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области завели уголовные дела по факту хранения оружия и взрывчатых веществ в квартире.

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