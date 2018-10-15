В Кировской области завели уголовные дела по факту хранения оружия и взрывчатых веществ в квартире
- РИА Новости
При обыске обнаружено несколько ножей и шесть патронов, а также около 100 г гранул, которые были переданы на исследование.
Некоторые ножи специалисты признали холодным оружием, патроны — пригодными для стрельбы из боевого оружия. Изъятые гранулы оказались взрывчатым веществом.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Он находится под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что сотрудники правоохранительных органов нашли в лесном массиве в посёлке Токи тайник с боеприпасами.