В Хабаровском крае нашли тайник с боеприпасами

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Сотрудники правоохранительных органов нашли в лесном массиве в посёлке Токи тайник с боеприпасами, сообщает ИА «Хабаровский край».
В Хабаровском крае нашли тайник с боеприпасами
  • © пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

Изъято три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат РГД-5.

«Это однозначно тайник, боеприпасы оказались в лесу неслучайно. Они были не утеряны, а именно спрятаны. Каких это времён — остались после Великой Отечественной войны или они со складов хранения, — пока говорить рано», — заявил начальник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Иван Вижунов.

По его словам, в настоящее время специалисты устанавливают, при каких обстоятельствах эти предметы оказались в тайнике.

Боеприпасы имеют следы коррозии, что затруднило их транспортировку и исследование. Они переданы оперативно-следственной группе ОМВД России по Ванинскому району.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что у жителя Сарапульского района изъяли более 900 патронов к огнестрельному оружию.

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