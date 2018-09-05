В Удмуртии завели дело после изъятия более 900 патронов у местного жителя

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У жителя Сарапульского района изъяли более 900 патронов к огнестрельному оружию, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело. 60-летнему мужчине грозит заключение на срок до четырёх лет.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в лесу у деревни Макшаки незаконно застрелили лося. Сотрудники полиции проверили охотников из ближайших поселений. В доме одного из них изъяли свыше 900 патронов.

Причастность мужчины к отстрелу лося не установлена.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что у жителя Севастополя нашли склад оружия времён Великой Отечественной войны.

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