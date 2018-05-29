У жителя Севастополя нашли склад оружия времён Великой Отечественной войны

У жителя Севастополя обнаружили склад оружия времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Изъято 32 предмета, в том числе боеприпасы и взрывчатые вещества. По итогам экспертизы более 20 патронов признаны пригодными для стрельбы.

На вопросы о причинах и мотивах хранения задержанный ответил, что «с детства ради интереса собирал их по местам боевой славы Советской армии».

После проверки все материалы планируется передать по подследственности в правоохранительные органы, где в отношении мужчины будут решать вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.