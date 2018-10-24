В Петербурге задержали угрожавшего устроить взрыв мужчину
- РИА Новости
«В службу «112» со своего мобильного телефона позвонил 33-летний мужчина и сообщил, что он где-нибудь заложит бомбу, которую изготовил и хранит по месту жительства», — говорится в тексте.
Отмечается, что в настоящее время злоумышленник задержан, в его квартире не обнаружено взрывных устройств.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске троих преступников, у которых нашли 36 самодельных бомб и оружие.