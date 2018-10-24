В Петербурге задержали угрожавшего устроить взрыв мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, который, по его словам, планировал устроить взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«В службу «112» со своего мобильного телефона позвонил 33-летний мужчина и сообщил, что он где-нибудь заложит бомбу, которую изготовил и хранит по месту жительства», — говорится в тексте.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник задержан, в его квартире не обнаружено взрывных устройств.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске троих преступников, у которых нашли 36 самодельных бомб и оружие.