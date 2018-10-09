ФСБ задержала в Петербурге и Петрозаводске изготовителей СВУ

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске троих преступников, у которых нашли 36 самодельных бомб и оружие. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 СВУ, свыше 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, Люгера и др., винтовка Мосина, различные обрезы ружей)», — отмечается в сообщении.

В ФСБ заявили, что задержанные занимались сбытом самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Северо-Западного федерального округа.

В августе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией задержали в Норильске подозреваемых в террористической деятельности, которые, как предполагается, занимались вербовкой жителей региона в ряды террористов. В Калининграде также прошла спецоперация, в ходе которой сотрудники УФСБ задержали девять человек, причастных к деятельности группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.