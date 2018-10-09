«Изъято 36 самодельных бомб»: ФСБ задержала в двух городах России членов преступной группы по производству оружия

В Санкт-Петербурге и Петрозаводске задержаны три члена преступной группы. Как сообщили в ФСБ, они занимались сбытом самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Северо-Западного федерального округа. В отношении задержанных возбуждён ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ, а также мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации провели на территории Северо-Западного федерального округа операцию, в ходе которой пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Оперативники задержали причастных к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств (СВУ), огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В городах Петрозаводске и Санкт-Петербурге задержаны три активных участника данной преступной группы, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В отношении задержанных следственными подразделениями территориальных органов ФСБ возбуждён ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Кроме того, в этих городах была прекращена деятельность производственных мощностей, которыми пользовались члены преступной группы. Так, в Петрозаводске закрыта лаборатория по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ, а в Санкт-Петербурге — мастерская по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

«Изъято 36 СВУ, свыше 1,3 тыс. граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты — ПМ, Люгера и др., винтовка Мосина, различные обрезы ружей), 1,4 тыс. различных патронов, две гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления. Проводится исследование изъятого», — сообщили в ФСБ.

При этом проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможной причастности членов преступной группы к совершению иных преступлений с использованием оружия и самодельных бомб.

ФСБ задержала в двух городах России членов преступной группы по производству оружия

Пресечение каналов поставок оружия в РФ

В мае этого года стало известно, что ФСБ совместно с МВД «пресекли деятельность и функционирование устойчивых каналов поставки оружия» в 14 регионах страны.

Было изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три миномётные мины, 23 взрывателя различных модификаций, свыше 5 кг взрывчатых веществ. Среди них — пулемёты Дегтярёва и МГ-34, различные модификации автомата Калашникова, винтовки и карабины — СВД, Мосина, Маузера, винчестер, ТОЗ, а также пистолеты и револьверы — пистолеты-пулемёты ППС, МП-38, ПМ, ТТ, Colt, Walter, Stalker, Tangfolio, Smith & Wesson и наган.

Кроме того, было конфисковано порядка 4 тыс. патронов различного калибра, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие, включая пули, гильзы, капсюли, и оборудование для изготовления боеприпасов.

Также сотрудники спецслужбы пресекли деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.

При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия были проведены в отношении 32 человек. Сотрудникам правоохранительных органов также удалось задержать гражданина РФ, находившегося в федеральном розыске.

Затем в июле ФСБ с органами МВД и Росгвардии ликвидировала канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию. Этим занималась межрегиональная преступная группа из различных городов страны.

«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию», — заявляли в ФСБ.

У них изъяли 30 автоматов, 25 пулемётов, 70 пистолетов-пулемётов, карабины, винтовки и ружья в количестве 94 единиц, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья, а также более 4,5 тыс. патронов различных калибров.

Помимо этого, силовики обнаружили и более тяжёлое вооружение — 45-мм пехотный миномёт, станковый автоматический гранатомёт АГС-17, 15 ручных гранат, самодельное взрывное устройство, а также приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.

В то же время прекращена деятельность двух так называемых «ателье» по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.