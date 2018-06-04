«Организовали канал переправки»: ФСБ задержала в Красноярске 11 вербовщиков террористов

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 11 участников религиозной ячейки, которые вербовали боевиков и переправляли их в террористические группы на территории Сирии и Афганистана. По данным спецслужб, подозреваемые демонстрировали ролики одного из исламских проповедников в общественных местах. При обысках у них обнаружили и изъяли запрещённую литературу.

В Красноярске сотрудники спецслужб задержали 11 членов религиозной ячейки, переправляющих людей в террористические группы в Сирии и Афганистане, а также осуществляющих пропаганду терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской Республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер ячейки контактировал с находящимися за рубежом террористами по телефону. По данным ФСБ, он вербовал работавших в регионе соотечественников и помогал переправлять их на подконтрольные международным террористическим организациям территории.

Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма с помощью видеороликов одного из исламских религиозных проповедников, которые они демонстрировали в местах общественного питания и проживания. При обыске у вербовщиков была обнаружена и изъята запрещённая религиозная литература.

Против двух организаторов возбуждено уголовное дело по статьям о «приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и о «содействии террористической деятельности».

«Выявлять и ликвидировать»

31 мая президент России Владимир Путин призвал органы госбезопасности уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек. Такое заявление он сделал в ходе торжественной церемонии назначения на высшие командные должности и присвоения очередных воинских званий и классных чинов офицерам и прокурорам.

«Большой комплекс задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается. Вместе с тем надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — заявил президент на церемонии в Георгиевском зале Кремля.

Выступая на 14-м Всероссийском специализированном форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор», заместитель руководителя аппарата НАК Алексей Ковалёв сообщил, что за 2017 год было предотвращено 25 терактов.

«Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах. Пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, не допущен выезд за рубеж свыше 80 лиц, подпавших под влияние боевиков», — цитирует Ковалёва ТАСС.

Кроме того, представитель НАК сообщил о пресечении более 90 попыток передачи экстремистских материалов лицам, находящимся в тюремном заключении. На объектах уголовно-исполнительной системы удалось предотвратить формирование 44 религиозных ячеек. Также более 1300 граждан склонили к отказу от противоправных действий.

Также по теме «Пресечены каналы поставок оружия»: ФСБ и МВД провели совместную операцию в 14 регионах России Сотрудники ФСБ и МВД России в рамках совместной операции пресекли деятельность каналов поставки оружия в 14 регионах. По делу проходят...

В апреле глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2018 года была пресечена деятельность 12 террористических ячеек, задержаны 189 человек, ликвидированы 15 бандитов и их пособников.

Пресекли поставки оружия

29 мая сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД пресекли деятельность и функционирование устойчивых каналов поставки оружия в 14 регионах страны, проведя оперативно-разыскные мероприятия в отношении 32 человек. Задержан находившийся в федеральном розыске гражданин России.

Были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три миномётные мины, 23 взрывателя различных модификаций, свыше 5 кг взрывчатых веществ. Кроме того, было конфисковано порядка 4000 патронов различного калибра, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие, включая пули, гильзы, капсюли, и оборудование для изготовления боеприпасов.

Действия правоохранителей привели к прекращению деятельности четырёх подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов.