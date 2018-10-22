«Это просто неудачный выбор»: в Казани на школьной олимпиаде по литературе детям дали задание с нецензурной лексикой

В Казани разгорелся скандал из-за текста, представленного для разбора ученикам 10-х классов на школьном этапе всероссийской олимпиады по литературе. В одном из заданий участникам предлагалось ознакомиться с рассказом современного писателя Алексея Слаповского «Скрипка Страдивари», содержащим ненормативную лексику. Сам автор утверждает, что не стал бы давать читать школьникам это произведение. В Министерстве образования Татарстана отмечают, что рассказ был одобрен экспертами, но после жалоб его заменили.

В Казани разгорелся скандал на олимпиаде по литературе для школьников. В тексте, предложенном ученикам десятого класса для анализа, содержались бранные слова, которые не были опущены или завуалированы. Об этом учащиеся рассказали родителям после олимпиады.

Как сообщили RT в олимпиадном центре Министерства образования Республики Татарстан, рассказ Слаповского «Скрипка Страдивари» был выбран экспертом в качестве текста для анализа, однако из-за жалоб, поступивших из муниципалитетов, его заменили.

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«Муниципалитеты начали звонить и говорить, что в задании есть бранные слова. Через некоторое время эксперт заменила этот текст уже на классическую литературу — были произведения Владимира Высоцкого и Беллы Ахмадуллиной. Но некоторые дети всё же успели выполнить задание именно по этому, первому варианту текста», — рассказала директор республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова.

В день проведения олимпиады, 11 октября, оба варианта были направлены школам по электронной почте. Однако вариант, не содержащий рассказа Слаповского, пришёл на два часа позже, в 10 утра. К этому моменту многие школьники уже приступили к выполнению заданий.

При этом текст Слаповского, вызвавший скандал в Казани, входит в число рекомендованных Министерством образования РФ для учащихся 10—11-х классов.

«Данный рассказ входит в сборник «Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования. Пособие для 10—11 классов» и получил высокую оценку российских педагогов с методической и филологической точек зрения», — рассказали в Министерстве образования республики, добавив, что эти рассказы также предлагались для разбора на ЕГЭ по русскому языку.

Об этом говорит и преподаватель русского языка и литературы кандидат педагогических наук Татьяна Ахматова, выбравшая рассказ Слаповского при составлении заданий олимпиады.

«Это современная литература, текст предлагается в учебнике для 10—11-х классов. Текст с современной проблематикой, очень хорош для анализа по объёму, много аллюзивных связей, мотив музыки, то есть он для анализа сам по себе хорош», — объяснила свой выбор педагог в беседе с «Вечерней Казанью».

«Я бы рекомендовал другие рассказы»

Стоит отметить, что сам писатель и лауреат премии «Букер» Алексей Слаповский не знал, что его рассказ «Скрипка Страдивари» рекомендован для школьников 10—11-х классов.

«Я знал, что какие-то мои книги рекомендованы, но этим вопросом не интересовался. Я считаю, что это дело не моё, а тех людей, которые занимаются образовательным процессом. И у них просто должно быть в меру вкуса и в меру такта, чтобы выбирать», — отметил Слаповский.

Писатель подчеркнул, что сам не стал бы давать для разбора школьникам «Скрипку Страдивари». По его словам, в сборнике «Книга для тех, кто не любит читать», в который входит и упомянутый рассказ, есть немало произведений, которые больше подходят для читателей школьного возраста.

«Я бы сам просто выбрал другой рассказ. Я могу сказать, что в этой книге рассказы позитивные, добродушные. И я бы сам рекомендовал другие рассказы из этой книги для старшеклассников, но не все. Это просто неудачный выбор», — сказал Слаповский RT.

«Мы дошли до точки невозврата»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает использование текстов с нецензурной лексикой в школьных олимпиадах неприемлемым. В беседе с RT депутат призвал найти и наказать сотрудников Министерства просвещения, виновных в том, что в задание школьной олимпиады попал рассказ Слаповского.

Он подчеркнул, что в русской литературе огромное количество произведений, которые достойны того, чтобы использовать их тексты в качестве заданий на школьных олимпиадах.

«Это та точка невозврата, к которой мы подошли. Если здесь не будет дана должная оценка, которая возмутила — и правильно возмутила — родителей старшеклассников, то нам надо будет задуматься о том, кто же у нас сегодня работает в министерствах просвещения», — считает политик.