© Тамара Даровских

Трёхэтажное здание Отворской школы в посёлке Светлый Кировской области стремительно разрушается из-за сгнившей почти десять лет назад крыши. На последнем этаже занятия проводить уже невозможно, вода ручьями стекает через перекрытия вниз по стенам, разрушается кирпич, в трещинах поселилась плесень. Но денег на ремонт кровли построенного в 1972 году здания ни у городской администрации, ни в бюджете региона найти не могут. Родителям учеников такое тоже не под силу: в рассчитанном почти на тысячу детей учебном заведении занимаются всего 54 ребёнка.

Преподаватели и родители школьников неоднократно обращались в различные инстанции. По словам директора школы Тамары Даровских, чиновники с пониманием относятся к сложившейся ситуации, но из-за отсутствия финансирования лишь разводят руками.

В начале 2018 года была составлена смета на ремонт кровли. Первоначально работы были оценены в сумму свыше шести миллионов рублей. Потом цифра была снижена почти в два раза — до 3 434 068 рублей. Однако даже эта сумма остаётся неподъёмной для регионального бюджета.

Наступление воды

К настоящему моменту на крыше школы практически не осталось изоляционного материала, а стекающая с кровли талая и дождевая вода постепенно вымывает кирпич. Зимой из-за выходящего из школы тепла на фасаде образуется наледь. С потеплением тающий лёд уносит с собой часть кирпича.

«У нас очень серьёзные протечки. В стенах настолько много влаги, что появляется плесень, — рассказала RT Тамара Даровских. — По этой причине мы постоянно получаем замечания от Роспотребнадзора. Однако что-то сделать с этим мы не можем без капитального ремонта кровли. Самое страшное в том, что из-за воды у нас начал рушиться фасад».

Родители учеников опасаются, что намокание перекрытий может спровоцировать обрушение здания. По словам Ольги Шабалиной, двое детей которой учатся в школе, наибольшую тревогу вызывает потолок столовой, находящийся в аварийном состоянии.

© Тамара Даровских

«Мой старший сын после школы поступил в Кировский кадетский корпус. Когда у них в общежитии по стене пошли трещины, их сразу переселили в другое помещение, — отметила в разговоре с RT Шабалина. — Наша проблема пока не решается никак».

Ситуация усугубляется ещё и не самой удачной для местного климата планировкой постройки. Плоская крыша не способствует сходу снега и влаги. План здания просто не предусматривает наличия водоотвода.

«Капитального ремонта кровли здесь не было никогда, и постепенно из-за протечек мы спускаемся всё ниже и ниже, — рассказала RT учитель русского языка и литературы Елена Вылегжанина. — Мой кабинет перенесли с третьего на второй этаж. Когда я там преподавала, по всему классу стояли тазики для капающей с потолка воды».

На третьем этаже сейчас занятия проходят только в кабинете химии, так как для него нужны специальные условия. По словам педагога, в этом помещении во время дождя или таяния снега вода течёт даже из вытяжного шкафа.

Заложники обстоятельств

В предписании Роспотребнадзора от 27 ноября 2017 года указывается, что в Отворской школе были выявлены «нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей».

По итогам инспекции от школы потребовали устранить потёки от влаги в коридорах здания, а также в актовом зале и столовой. Руководство учреждения обязали привести помещения в соответствие с установленными российским законодательством нормами в срок до 1 сентября 2018 года.

Администрация учебного заведения и родители со своей стороны стараются оперативно реагировать на замечания надзорных ведомств и проводить косметический ремонт школы. Однако по факту их старания оказываются тщетными: после первого же дождя на свежевыбеленных стенах снова проступают следы влаги.

«Я понимаю, что государству нерентабельно содержать такую большую школу, в которой учатся всего 54 ребёнка, — сетует Даровских. — Мы были бы сами рады переехать в более скромное помещение, но в посёлке нет подходящих зданий. Мы оказываемся заложниками такой ситуации».

«У нас здесь полное бездорожье»

Посёлок Светлый был основан в 60-х годах прошлого века при крупном торфяном производстве, процветавшем тогда в Кировской области. Первоначально населённый пункт планировался как крупный посёлок городского типа на пять тысяч человек со школой и больницей с полным составом врачей всех профилей. Сейчас же население посёлка насчитывает чуть больше тысячи жителей.

«Моя семья переехала в Светлый в 1978 году, — вспоминает Вылегжанина. — Тогда посёлок был райским уголком. Мы жили как при коммунизме. Было предприятие, которое брало на себя все расходы по инфраструктуре».

После развала Советского Союза торфоразработка, а вместе с ней и посёлок начали постепенно приходить в упадок. В поисках работы молодёжь стала массово уезжать в Киров и другие крупные города. К 2018 году в перспективном некогда населённом пункте продолжают жить чуть больше тысячи человек, преимущественно пожилого возраста. Оставшееся работоспособное население в основном либо занято на лесозаготовках, либо работает на Севере вахтовым методом.

«Более 20 лет назад, когда я училась, в школе занимались 400—500 человек, — вспоминает Ольга Шабалина. — Несмотря на все проблемы, уровень образования в школе очень хороший, хотя все преподаватели сейчас уже пожилые люди. Многие выпускники поступают в вузы. К сожалению, для продолжения обучения всем им приходится уезжать».

© Тамара Даровских

Ещё одной проблемой Светлого является его изолированность от других населённых пунктов. Посёлок находится в 70 км от райцентра.

Ещё несколько лет назад через Светлый курсировали рейсовые автобусы, но сейчас их отменили.

«Чтобы выехать из посёлка, людям приходится идти пешком семь километров, чтобы добраться до ближайшей железнодорожной станции, — сетует Шабалина. — Кроме того, у нас здесь полное бездорожье. Есть только одна грунтовая дорога, полностью разбитая лесовозами. Как говорится, если война начнётся, нас не найдут».

Капля в море

В администрации Котельничского района рассказали RT, что ситуацию с Отворской основной школой держат на контроле. По словам заместителя главы администрации района по социальным вопросам Елены Басмановой, школа в посёлке Светлый — не единственная в районе, у которой есть предписания от надзорных органов.

«На устранение этих нарушений нам было выделено 296 тыс. рублей, — отметила замглавы района. — Эту сумму надо было распределить на пять школ. Это просто капля в море».

Басманова подчеркнула, что администрация района неоднократно обращалась в региональный центр с просьбой увеличить расходную часть областного бюджета на подготовку сельских школ к новому учебному году. Однако на данный момент положительного ответа из Кирова получено не было.

В беседе с RT Елена Басманова исключила возможность закрытия Отворской основной школы из-за технического состояния здания. По её словам, в ходе проверок в школе действительно было зафиксировано частичное разрушение кирпича на фасаде, однако реального риска обрушения здания нет.

«Мы не планируем закрывать школу. Само поселение перспективное по меркам района, — рассказала чиновник RT. — Сейчас в Светлом живут около тысячи человек, к тому же местное население там в среднем моложе, чем в других населённых пунктах района».

В Министерстве образования Кировской области запрос RT о разъяснении ситуации с ремонтом школы в Светлом оставили без ответа.