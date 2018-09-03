В издательстве объяснили отказ магазинов в Екатеринбурге продать школьнице сборник Есенина

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В издательстве «Азбука-Аттика» прокомментировали RT отказ магазинов в Екатеринбурге продать 17-летней школьнице собрания сочинений Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского.
В издательстве объяснили отказ магазинов в Екатеринбурге продать школьнице сборник Есенина
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Как пояснили в издательстве, на собраниях сочинений была установлена маркировка 18+ в связи с тем, что тексты произведений содержат нецензурную брань.

«Мы руководствуемся Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и обязаны маркировать наш продукт необходимыми значками или текстовыми сообщениями», — объяснила директор PR-службы издательства Ольга Бушуева.

Она отметила, что такую же маркировку имеют книги и других классиков, например Сергея Довлатова, Василия Аксёнова, Чингиза Айтматова, Ивана Бунина.

Ранее старшеклассница из Екатеринбурга рассказала, что в трёх магазинах ей отказались продавать книги Есенина, Бродского и Маяковского.

По словам школьницы, её попросили предъявить документы, поскольку «по закону детям эту литературу покупать нельзя».

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