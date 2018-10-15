«Уроки ОБЖ оказались полезными»: на Камчатке девятиклассница вывела нескольких детей из горящей квартиры

15-летняя жительница Петропавловска-Камчатского Карина Парышева спасла нескольких детей от огня. Когда в квартире соседей начался пожар, находившаяся там 9-летняя девочка выбежала и попросила помощи у Карины. Девушка не растерялась, вывела из квартиры оставшихся двух детей, и вместе с ними и своими младшими братьями вышла на улицу через задымлённый подъезд. Не забыла Карина и про двух котов. По словам школьницы, она знала, как действовать в экстренной ситуации, благодаря урокам ОБЖ и инструкциям, полученным ранее от родителей.

Ученица одной из школ в Петропавловске-Камчатском доказала, что уроки по Основам безопасности жизнедеятельности могут однажды пригодиться. Узнав, что у соседей пожар, 15-летняя Карина Парышева вывела на улицу не только своих младших братьев, но и троих детей из загоревшейся квартиры. Благодаря школьнице ребята не успели надышаться едким дымом и потерять сознание. Сама Карина признаётся, что действовала так, как её учили в школе.

В МЧС края планируют вручить девочке награду за спасение детей. Для своих братьев, соседей и одноклассников Карина уже стала героем и примером для подражания.

«Испугалась за детей»

Пожар в одном из домов Петропавловска-Камчатского мог закончиться трагедией. В квартире многоэтажки на улице Савченко заискрил старый телевизор.

Трое детей в этот момент сидели дома одни — их мама вышла в магазин буквально на несколько минут. Когда комнату стал заполнять дым, старшая из детей — 9-летняя Диляна — побежала за помощью. Пожар начался около девяти утра, и многие соседи уже ушли на работу.

К счастью, девочка позвонила в дверь соседней квартиры, где в этот момент были 15-летняя Карина и два её младших брата — Андрей и Серёжа.

«Я делала уроки, когда прибежала Диляна, — вспоминает подробности школьница. — Помню, что первой моей реакцией было удивление. А потом, когда побежала за соседкой в горящую квартиру, появился страх за детей».

Из квартиры, в которой разгорался пожар, школьница вывела двоих маленьких мальчиков. Вместе с детьми Карина вернулась к себе домой, чтобы взять тёплые вещи.

«Ребята не плакали и слушались меня, никто не запаниковал, — гордится малышами Парышева. — Когда все оделись и взяли мокрые тряпки, чтобы дышать через них, я сказала старшему из братиков, Андрею, взять Чейси и Перси, наших кошек».

9-летний мальчик взял котов, и Карина, как самая старшая, повела всех детей на улицу через задымлённый подъезд.

«Меня все поздравляют»

По счастливой случайности, как раз в этот момент во дворе был папа Карины — он подвозил маму детей на работу. Уже на улице Парышевы позвонили в МЧС.

«Ждали около пяти минут, пожарные приехали очень быстро, — добавила Карина. — Было очень много дыма, но пожар повредил, кажется, только одну комнату».

Как потом выяснилось, огонь даже не покинул пределы гостиной, где вспыхнул телевизор. Но если бы не Карина с Диляной, дети могли задохнуться в собственном доме.

Когда спасатели потушили пожар и разрешили обеим семьям вернуться домой, Карине пришлось привыкать к едкому запаху дыма в комнатах.

«Сделала уборку, но запах до сих пор остался, — делится впечатлениями школьница. — Но это ещё ничего, у соседей потолок закоптило в комнате так, что он почернел. Главное, что всё закончилось хорошо».

Как оказалось, девятиклассница точно знала правильный порядок действий в случае пожара в квартире. О необходимости не забыть тёплую одежду, масках из смоченной водой ткани, а главное — о том, что нельзя паниковать, Карине рассказали на школьных уроках ОБЖ.

«Уроки оказались полезными, — подтвердила школьница. — К тому же, несколько лет назад чуть не сгорела наша квартира, мы тогда жили в другом районе. И родители мне рассказали, что делать и куда звонить, если подобное повторится».

В пресс-службе камчатского управления МЧС RT подтвердили, что по вызову «выдвинулись подразделения пожарно-спасательного гарнизона городского округа», обнаружившие по прибытию сильное задымление в подъезде. Однако жильцы самостоятельно покинули квартиры, пострадавших среди них не было. Сгорели только бытовые вещи, а площадь возгорания специалисты оценили в пять квадратных метров.

И всё же пожарные подчёркивают, что девочка — настоящий герой. О случившемся узнала вся школа, Карину поздравляют и хвалят в социальных сетях и учителя, и одноклассники. В МЧС планируют наградить девятиклассницу за спасение детей.

«Дело, конечно, небыстрое, но документы для поощрения Карины уже готовятся, — подтвердили RT в пресс-службе ведомства. — Сначала бумаги отправим в главное управление, в Москву, и, как только придёт ответ, мы торжественно вручим награду».