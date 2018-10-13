В Ленинградской области произошёл пожар на площади 500 квадратных метров
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
По данным ведомства, пожар зафиксирован по адресу: Пушкинский район, Пушкин, Восточный проезд, дом 18.
«Тринадцатого октября в 19.55 локализован пожар. В ангаре 3-х секционном… Горение происходит в центральной части, площадь горения составляет 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших на данный момент нет.
В мае URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном доме.