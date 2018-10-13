В Ленинградской области произошёл пожар на площади 500 квадратных метров

В городе Пушкин Ленинградской области произошло возгорание в ангаре на площади 500 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, пожар зафиксирован по адресу: Пушкинский район, Пушкин, Восточный проезд, дом 18.

«Тринадцатого октября в 19.55 локализован пожар. В ангаре 3-х секционном… Горение происходит в центральной части, площадь горения составляет 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В мае URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном доме.