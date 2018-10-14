В Ижевске объявили о завершении пожароопасного сезона 15 октября
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение, подписанное первым замглавы администрации Сергея Задорожного опубликовано на сайте муниципалитета.
Такое решение принято из-за наступления устойчивой осенней дождливой погоды и в соответствии с Лесным кодексом России, рядом федеральных законов и постановлений правительства страны.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.