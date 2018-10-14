В Ижевске объявили о завершении пожароопасного сезона 15 октября

Пожароопасный сезон в городских лесах Ижевска объявили завершённым с понедельника, 15 октября. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Соответствующее распоряжение, подписанное первым замглавы администрации Сергея Задорожного опубликовано на сайте муниципалитета.

Такое решение принято из-за наступления устойчивой осенней дождливой погоды и в соответствии с Лесным кодексом России, рядом федеральных законов и постановлений правительства страны.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.