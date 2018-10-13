«Причастны к убийству сотрудников МВД»: что известно о нейтрализации сторонников ИГ в Дагестане

Спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии провёл штурм частного дома в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, в котором забаррикадировались двое вооружённых сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК). В ходе спецоперации боевики были нейтрализованы. При этом двое сотрудников спецназа и сотрудник Росгвардии получили ранения. На счету бандитов — убийства двух сотрудников МВД, гражданских лиц, в том числе жителя селения Тотурбийкала и имама мечети в селении Муцалаул, а также взрыв мечети и осквернение могилы дагестанского религиозного деятеля Саида Афанди Чиркейского. В НАК отметили, что эта операция стала завершающей в процессе зачистки в Хасавюрте террористических ячеек.

Два сторонника «Исламского государства» нейтрализованы в ходе спецоперации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщают в Национальном антитеррористическом комитете России.

«В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы», — сообщает НАК.

Перестрелка с боевиками произошла во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Хасавюртовского района в Дагестане. В НАК уточнили, что спецназ ФСБ совместно с сотрудниками Росгвардии и органов внутренних дел начал штурм частного дома после сообщения о забаррикадировавшихся в нём боевиках.

«В целях обеспечения безопасности жители близлежащих домов были эвакуированы», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Позднее в ведомстве уточнили, что пострадавших среди гражданского населения нет. Однако ранения получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии.

Во время боестолкновения двое боевиков, которые отказались сложить оружие и сдаться властям, были нейтрализованы. В их убежище обнаружены оружие и боеприпасы.

По данным НАК, преступники были причастны к убийствам и нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

«Они (боевики. — RT) причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское», — сообщили в НАК.

На счету боевиков также убийства гражданских лиц, в том числе жителя селения Тотурбийкала в 2017-м и имама мечети в селении Муцалаул в 2018-м году, взрыв мечети и осквернение могилы видного религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского.

В комитете подчеркнули, что данная операция органов безопасности и сил правопорядка явилась завершающей в серии мероприятий, направленных на пресечение преступной деятельности сторонников ИГ в Хасавюртовском районе республики.

Нападения на полицейских в Дагестане

Нападения на сотрудников полиции в Дагестане были зафиксированы летом в Кизилюртовском и Хасавюртовском районах. Так, 20 июля 2018 года в Кизилюрте неизвестные обстреляли автомобиль ДПС, в результате чего погибли два правоохранителя.

В конце августа экипаж из четырёх сотрудников полиции также подвергся обстрелу при попытке проверить документы на автомобиль.

«Примерно в 23:00 мск около населённого пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся», — сообщали в МВД республики.

2 сентября стало известно, что в ходе контртеррористической операции на юго-западе от села Тотурбийкала был нейтрализован бывший главарь банды, причастной к нападению на полицейских в Дагестане.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, на требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться бандит не отреагировал и открыл огонь.

«В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Им оказался бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападения и убийствам сотрудников правоохранительных органов, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года», — рассказали в НАК.

Действия боевиков в Хасавюрте

В январе прошлого года в Хасавюрте была проведена аналогичная операция по нейтрализации боевиков. Силовики также блокировали дом, в котором укрывались вооружённые бандиты. В районе был введён режим контртеррористической операции (КТО).

Как позднее сообщили в НАК, боевики, не желая сдаваться, открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В связи с этим было принято решение начать штурм, в ходе которого три вооружённых бандита были нейтрализованы. Уточнялось, что преступники были причастны к террористической деятельности.

Позднее, в августе 2017 года, в ходе спецоперации в городе Хасавюрт были ликвидированы два боевика хасавюртовской банды. Тогда же во время перестрелки погибли два правоохранителя.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.