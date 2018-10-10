«Произошла деформация задней стойки шасси»: что известно об инциденте с самолётом в аэропорту Якутска

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 в Якутске. Лайнер авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, выкатился за пределы ВПП и повредил стойки шасси. Все пассажиры, в том числе семь детей, были эвакуированы по воздушному трапу, а работа аэропорта приостановлена. После инцидента четыре человека обратились за медицинской помощью. По данным СМИ, причиной происшествия могло стать обледенение взлётно-посадочной полосы. В настоящее время работы по эвакуации самолёта с ВПП продолжаются.

Аэропорт в Якутске возобновил работу после инцидента с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Якутск.

«Аэропорт на вылет открыт в 10:30 (по местному времени. — RT), выпуск воздушных судов на прилёт будет осуществляться по завершении работ по удалению самолёта с полосы», — говорится в сообщении.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ — Якутск, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в аэропорту прибытия 9 октября. Инцидент произошёл в 21:21 по московскому времени. Уточняется, что на борту авиалайнера находился 91 пассажир, в том числе семь детей, и пять членов экипажа. По словам главы Якутии Айсена Николаева, для расследования инцидента была создана специальная комиссия.

Суперджет АК Якутия из Улан Удэ при посадке в аэропорту Якутска выкатился за полосу. Произошла деформация задних стоек шасси. Все пассажиры и экипаж - 91 человек - эвакуированы. По инциденту работает комиссия — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) 9 октября 2018 г.

В результате инцидента у лайнера были подломлены основные опоры шасси.

«При посадке у самолёта авиакомпании «Якутия» произошла деформация задней стойки шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам», — сообщал ТАСС со ссылкой на слова представителя авиадиспетчерской службы.

По данным Главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия), погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Все пассажиры воздушного судна были срочно эвакуированы. В спасательной операции в ночь с 9 на 10 октября задействовали бригаду авиационно-технической базы авиакомпании «Якутия».

«К оперативным действиям были привлечены службы аэропорта Якутск и МЧС России по РС (Я). Всего были задействованы 29 человек и семь единиц техники», — сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Однако после эвакуации пассажиров в медицинский пункт с жалобами на головную боль и ушибы обратились четыре человека.

«Почти у всех обратившихся головные боли и ушибы. Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя медпункта якутского аэропорта. Пострадавшим выдали направления в скорую, точные диагнозы будут установлены после консультаций с врачами.

По информации ТАСС, для обследования в больницу региона доставили одного ребёнка.

В связи с инцидентом местный аэропорт был временно закрыт, а ближайшие авиарейсы перенаправлялись на запасной аэропорт в посёлке Чульман Нерюнгринского района.

Возбуждено уголовное дело

Позднее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с самолётом Superjet.

«В связи с этим Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. Проведение проверки поручено Якутской транспортной прокуратуре», — говорится в сообщении.

Причиной выкатывания самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы могло стать обледенение.

«Предварительно, взлётно-посадочная полоса в аэропорту не поддерживалась в надлежащем состоянии: её обработка либо была недостаточной, либо не проводилась вовсе. В результате она на отдельных участках покрылась льдом», — сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ходом расследования. При этом уточняется, что диспетчеры не были поставлены в известность относительно состояния лётного поля и сообщили экипажу стандартные значения коэффициентов сцепления.

10 октября СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента с самолётом, выкатившимся за пределы ВПП в аэропорту Якутск.

«По факту авиапроисшествия с самолётом авиакомпании «Якутия» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте», — цитирует ТАСС сообщение СК.

В настоящее время продолжаются работы по эвакуации самолёта с ВПП. Как уточняет пресс-служба авиакомпании «Якутия», эвакуация воздушного судна может занять весь день. Кроме того, по словам представителей аэропорта, в ночь с 9 на 10 октября проводились необходимые работы по устранению последствий температурных перепадов.

ДТП из-за гололёда

Из-за гололёда в Якутии в ночь с 9 на 10 октября произошло и дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус, перевозивший 25 пассажиров, выехал с трассы и перевернулся. Авария произошла вблизи посёлка Верхний Бестях. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололёд.

«Водитель автобуса ПАЗ… не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием — предварительно, из-за наледи на подъёме дороги», — передаёт РИА Новости слова представителя ГИБДД Анны Жегусовой.

В результате происшествия пострадали 10 человек.

«Привезли в Хангаласскую районную больницу 10 человек. На данный момент проводится обследование. Предварительно, тяжёлых нет», — сообщает ТАСС.