В Якутске у пассажирского самолёта при посадке сломалось шасси

При посадке в аэропорту Якутска у пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» сломалась стойка шасси, никто не пострадал.

«При посадке у самолёта авиакомпании «Якутия» произошла деформация задней стойки шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам», — приводит ТАСС слова представителя авиадиспетчерской службы.

Отмечается, что на борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших среди них нет.

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что самолёт, выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления и пробега по ВПП выкатился за её пределы.

Ранее сообщалось, что летевший из Сочи в Москву пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре.