В Якутске у пассажирского самолёта при посадке сломалось шасси
«При посадке у самолёта авиакомпании «Якутия» произошла деформация задней стойки шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам», — приводит ТАСС слова представителя авиадиспетчерской службы.
Отмечается, что на борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших среди них нет.
В свою очередь, в Росавиации сообщили, что самолёт, выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления и пробега по ВПП выкатился за её пределы.
Ранее сообщалось, что летевший из Сочи в Москву пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре.