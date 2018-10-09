В Якутске у пассажирского самолёта при посадке сломалось шасси

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При посадке в аэропорту Якутска у пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» сломалась стойка шасси, никто не пострадал.

«При посадке у самолёта авиакомпании «Якутия» произошла деформация задней стойки шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам», — приводит ТАСС слова представителя авиадиспетчерской службы.

Отмечается, что на борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших среди них нет.

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что самолёт, выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления и пробега по ВПП выкатился за её пределы.

Ранее сообщалось, что летевший из Сочи в Москву пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре

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