В Краснодаре из-за технических проблем вынужденно сел пассажирский самолёт
- РИА Новости
«В 07:09 мск в аэропорту Краснодара по технической причине совершил вынужденную посадку самолёт, направлявшийся из Сочи в Москву», — отметили в пресс-службе.
На борту самолёта находились 176 пассажиров. Уточняется, что посадка прошла успешно.
1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. После этого произошло разрушение стойки шасси и крыла и возгорание двигателя.