В Краснодаре из-за технических проблем вынужденно сел пассажирский самолёт

Летевший из Сочи в Москву пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Краснодарского края.

РИА Новости

«В 07:09 мск в аэропорту Краснодара по технической причине совершил вынужденную посадку самолёт, направлявшийся из Сочи в Москву», — отметили в пресс-службе. На борту самолёта находились 176 пассажиров. Уточняется, что посадка прошла успешно. 1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. После этого произошло разрушение стойки шасси и крыла и возгорание двигателя.