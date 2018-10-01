В Краснодаре из-за технических проблем вынужденно сел пассажирский самолёт

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Летевший из Сочи в Москву пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Краснодарского края.
В Краснодаре из-за технических проблем вынужденно сел пассажирский самолёт
  • РИА Новости

«В 07:09 мск в аэропорту Краснодара по технической причине совершил вынужденную посадку самолёт, направлявшийся из Сочи в Москву», — отметили в пресс-службе.

На борту самолёта находились 176 пассажиров. Уточняется, что посадка прошла успешно.

1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. После этого произошло разрушение стойки шасси и крыла и возгорание двигателя. 

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