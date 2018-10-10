Прокуратура начала проверку из-за инцидента с самолётом в Якутске

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Якутска, где пассажирский самолёт во время посадки выкатился за пределы ВПП.

Как сообщается на сайте ведомства, 10 октября в аэропорту Якутска самолёт авиакомпании «Якутия» с пассажирами на борту во время приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и получил значительные повреждения.

«В связи с этим, Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. Проведение проверки поручено Якутской транспортной прокуратуре», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после инцидента с самолётом в Якутске четыре человека обратились в медпункт.