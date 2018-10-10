Медики рассказали о состоянии пострадавших при инциденте с самолётом в Якутске
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя медпункта аэропорта Якутска.
«Почти у всех обратившихся головные боли и ушибы. Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — заявили в медпункте.
Отмечается, что всем обратившимся «выписали направление в скорую», точные диагнозы будут установлены после их консультаций с врачом.
Ранее стало известно, что в Якутске после инцидента с самолётом четыре человека обратились в медпункт.