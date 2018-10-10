СК возбудил дело после инцидента с самолётом в Якутске

СК возбудил уголовное дело после инцидента с самолётом, который выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.

Об этом говорится в сообщении СК России в Twitter.

Самолёт авиакомпании «Якутия» выполнявший рейс «Улан-Удэ-Якутск», после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. 4 пассажира обратились за медицинской помощью.



Возбуждено уголовное дело

🎥 https://t.co/qnyDaw6funpic.twitter.com/wJnSQw65SD — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 octobre 2018

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за инцидента с самолётом в аэропорту Якутска.

9 октября при посадке в аэропорту Якутска у пассажирского самолёта сломалась стойка шасси и он выкатился за пределы ВПП.

На борту воздушного судна находился 91 человек, в их числе семь детей и пять членов экипажа.