СК возбудил дело после инцидента с самолётом в Якутске

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СК возбудил уголовное дело после инцидента с самолётом, который выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.
СК возбудил дело после инцидента с самолётом в Якутске
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Об этом говорится в сообщении СК России в Twitter.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за инцидента с самолётом в аэропорту Якутска.

9 октября при посадке в аэропорту Якутска у пассажирского самолёта сломалась стойка шасси и он выкатился за пределы ВПП.

На борту воздушного судна находился 91 человек, в их числе семь детей и пять членов экипажа.

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