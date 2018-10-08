Здоровая конкуренция: зачем России ударные подразделения морской пехоты

Подразделения морской пехоты (МП) Тихоокеанского флота приступили к сдаче экзамена за право именоваться ударными. Впервые этот статус появился во времена Великой Отечественной войны и был возвращён в Вооружённые силы в 2017 году. Он предоставляется специальным приказом министра обороны воинским частям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в боевой подготовке. С 2018 года для увеличения огневой мощи подразделения МП стали усиливаться танками. Для чего Минобороны РФ повышает возможности «чёрных беретов», выяснял RT.

На Дальнем Востоке подразделения отдельных бригад морской пехоты (МП) Тихоокеанского флота начали сдавать комплексный экзамен на звание «ударных». Мероприятия с участием более тысячи военнослужащих проходят на полигонах Бамбурово (Приморский край) и Радыгино (Камчатка), сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Комиссия, которую возглавляет заместитель командующего Тихоокеанским флотом по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко, оценивает навыки «чёрных беретов» в таких аспектах, как вождение техники, а также огневая, тактическая, физическая и специальная подготовка.

Возвращение традиции

О восстановлении звания «ударные» в мае 2017 года заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев. Это почётное наименование присваивают подразделениям специальным приказом министра обороны по результатам проверки боевой подготовки в летний и зимний периоды.

Звания могут удостаиваться формирования морской пехоты, ВДВ, ВМФ, мотострелковых и танковых войск. Геральдический знак (вымпел), который получает ударное подразделение ВС РФ, как правило, хранится рядом с Боевым знаменем, а военнослужащие носят специальный нагрудный значок золотистого цвета на правой стороне груди.

К июню 2017 года на звание ударных претендовали 78 армейских подразделений. Минобороны не уточняет, какое количество в итоге получило почётное наименование, однако известно, что вымпелы были вручены 20 частям ВДВ и нескольким подразделениям Сухопутных войск и ВМФ, включая морскую пехоту.

В 2017 году ударными стали десантно-штурмовой батальон 336-й гвардейской бригады МП и два подразделения 11-го армейского корпуса ВМФ. В марте 2018 года почётного наименования удостоились два формирования «чёрных беретов» Тихоокеанского флота.

В беседе с RT полковник в отставке Михаил Тимошенко отметил, что традиция присваивать подразделениям статус «ударных» возникла в период Великой Отечественной войны. Введение этого звания было призвано поддержать боевой дух солдат Красной армии, внушить им уверенность в неминуемом разгроме оккупантов.

«Ударные части старались комплектовать свежими резервами. При этом чаще всего в них направляли обстрелянные и хорошо обученные кадры. Также, если позволяли ресурсы, эти подразделения оснащались тяжёлой военной техникой. В их задачи входил прорыв обороны противника и захват плацдармов», — рассказал Тимошенко.

Высадка военнослужащих с большого десантного корабля

© Министерство обороны РФ

По его словам, возвращение наименования «ударные» не означает, что его носители непременно будут участвовать в наступательных боевых действиях. Речь идёт о высокой оценке уровня выучки и боевой подготовки подразделений, а также о поддержании морального духа военнослужащих.

«В целом это весьма условное наименование. Оно не делает какую-либо часть или подразделение элитным и не характеризует задачи, которые возложены на обладателя вымпела. То есть не обязательно, что получатель этого звания специализируется исключительно на наступательных действиях. Зато уместно говорить о стремлении Минобороны развивать здоровую конкуренцию в мирное время», — пояснил Тимошенко.

«Много славных побед»

Как заявил Тимошенко, применительно к морской пехоте все подразделения этого рода береговых войск можно зачислить в ударные. По его словам, на «чёрные береты» возложены крайне сложные задачи, что априори предполагает самый высокий уровень боевой подготовки.

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, «морские пехотинцы вписали много славных побед в боевую летопись русской армии». В период Великой Отечественной войны «чёрные береты» проявили необычайное мужество и героизм. Наиболее известным их подвигом является успешная высадка на Малую землю — местечко вблизи Новороссийска.

Основные задачи современных морпехов не изменились. «Чёрные береты» специализируются на захвате плацдармов на побережье, а также военно-морских баз противника. Кроме того, навыки военнослужащих используются для охраны важнейших объектов ВМФ (штабы и пункты базирования).

К проведению крупной десантной операции всегда привлекаются части Сухопутных войск. В таких случаях морские пехотинцы высаживаются на берег первыми, обеспечивая безопасный подход основных сил. При этом действия военнослужащих МП поддерживаются огнём кораблей и авиации.

На флоте принято выделять два типа высадки: «на плаву» и «на упор». Первый способ предполагает десантирование с кораблей на военных машинах (БТР или БМП) или на специальных быстроходных катерах, которые могут доставлять технику и личный состав.

На вооружении «чёрных беретов» стоят малые десантные корабли проекта 12322 «Зубр», катера проекта 21820 «Дюгонь» и проекта 11770 «Серна». Также десантирование может происходить с транспортных и многоцелевых вертолётов, которые поднимаются в воздух с палубы кораблей.

Высадка «на упор» осуществляется на относительно безопасный участок. Техника и личный состав попадают на плацдарм после того, как большой десантный корабль (БДК) вплотную подошёл к берегу и опустил аппарель у среза воды. Для этих целей «чёрные береты» используют суда проекта 775 и проекта 1171.

«Загоризонтное десантирование» техники МП

© Министерство обороны РФ

В июне состав ВМФ пополнил БДК проекта 11711 «Иван Грен» водоизмещением 5 тыс. тонн. В первой половине 2019 года начнутся испытания второго новейшего корабля — «Пётр Моргунов» (сейчас достраивается на заводе «Янтарь» в Калининграде).

Главная особенность проекта 11711 состоит в том, что БДК способны взять на борт батальон морской пехоты (около 400 человек), 13 танков или более 30 БТР и БМП. Корабль вооружён реактивной системой залпового огня «Град-М», двумя шестиствольными автоматическими пушками АК-630, артиллерийскими установками ЗИФ-31Б и АК-630М-2 «Дуэт».

Увеличение ударных возможностей

В последние годы Минобороны РФ стремится повысить возможности морской пехоты: в начале 2018 года военное ведомство приняло решение вернуть в её состав танки. Подразделения, несущие боевую вахту в северных широтах, будут получать газотурбинные Т-80БВ (легко заводятся на морозе), а южане — дизельные Т-72Б3.

Как полагает Тимошенко, «чёрные береты» действительно испытывают нехватку танков. По его словам, даже самые современные отечественные бронемашины не дотягивают по огневой мощи до гусеничных танков, оснащённых 125-мм пушками. Танки позволят «чёрным беретам» развивать наступление, расширять плацдарм и обеспечивать удержание уже занятых позиций.

«Морская пехота, по сути, и является ударной силой. Конечно, появление танков несколько облегчит выполнение наступательных действий. Однако для развития морской пехоты требуется строить новые БДК и совершенствовать стоящую на вооружении технику. Всё это не означает, что Россия собирается кого-то захватывать, — увеличение ударных возможностей «чёрных беретов» отвечает нынешней парадигме развития ВС, направленной на сдерживание Запада», — подчеркнул Тимошенко.