Здоровая конкуренция: зачем России ударные подразделения морской пехоты
- Высадка морской пехоты
- © Министерство обороны РФ
На Дальнем Востоке подразделения отдельных бригад морской пехоты (МП) Тихоокеанского флота начали сдавать комплексный экзамен на звание «ударных». Мероприятия с участием более тысячи военнослужащих проходят на полигонах Бамбурово (Приморский край) и Радыгино (Камчатка), сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Комиссия, которую возглавляет заместитель командующего Тихоокеанским флотом по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко, оценивает навыки «чёрных беретов» в таких аспектах, как вождение техники, а также огневая, тактическая, физическая и специальная подготовка.
Возвращение традиции
О восстановлении звания «ударные» в мае 2017 года заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев. Это почётное наименование присваивают подразделениям специальным приказом министра обороны по результатам проверки боевой подготовки в летний и зимний периоды.
Звания могут удостаиваться формирования морской пехоты, ВДВ, ВМФ, мотострелковых и танковых войск. Геральдический знак (вымпел), который получает ударное подразделение ВС РФ, как правило, хранится рядом с Боевым знаменем, а военнослужащие носят специальный нагрудный значок золотистого цвета на правой стороне груди.
К июню 2017 года на звание ударных претендовали 78 армейских подразделений. Минобороны не уточняет, какое количество в итоге получило почётное наименование, однако известно, что вымпелы были вручены 20 частям ВДВ и нескольким подразделениям Сухопутных войск и ВМФ, включая морскую пехоту.
В 2017 году ударными стали десантно-штурмовой батальон 336-й гвардейской бригады МП и два подразделения 11-го армейского корпуса ВМФ. В марте 2018 года почётного наименования удостоились два формирования «чёрных беретов» Тихоокеанского флота.
В беседе с RT полковник в отставке Михаил Тимошенко отметил, что традиция присваивать подразделениям статус «ударных» возникла в период Великой Отечественной войны. Введение этого звания было призвано поддержать боевой дух солдат Красной армии, внушить им уверенность в неминуемом разгроме оккупантов.
«Ударные части старались комплектовать свежими резервами. При этом чаще всего в них направляли обстрелянные и хорошо обученные кадры. Также, если позволяли ресурсы, эти подразделения оснащались тяжёлой военной техникой. В их задачи входил прорыв обороны противника и захват плацдармов», — рассказал Тимошенко.
- Высадка военнослужащих с большого десантного корабля
- © Министерство обороны РФ
По его словам, возвращение наименования «ударные» не означает, что его носители непременно будут участвовать в наступательных боевых действиях. Речь идёт о высокой оценке уровня выучки и боевой подготовки подразделений, а также о поддержании морального духа военнослужащих.
«В целом это весьма условное наименование. Оно не делает какую-либо часть или подразделение элитным и не характеризует задачи, которые возложены на обладателя вымпела. То есть не обязательно, что получатель этого звания специализируется исключительно на наступательных действиях. Зато уместно говорить о стремлении Минобороны развивать здоровую конкуренцию в мирное время», — пояснил Тимошенко.
«Много славных побед»
Как заявил Тимошенко, применительно к морской пехоте все подразделения этого рода береговых войск можно зачислить в ударные. По его словам, на «чёрные береты» возложены крайне сложные задачи, что априори предполагает самый высокий уровень боевой подготовки.
Как отмечается в материалах Минобороны РФ, «морские пехотинцы вписали много славных побед в боевую летопись русской армии». В период Великой Отечественной войны «чёрные береты» проявили необычайное мужество и героизм. Наиболее известным их подвигом является успешная высадка на Малую землю — местечко вблизи Новороссийска.
Основные задачи современных морпехов не изменились. «Чёрные береты» специализируются на захвате плацдармов на побережье, а также военно-морских баз противника. Кроме того, навыки военнослужащих используются для охраны важнейших объектов ВМФ (штабы и пункты базирования).
К проведению крупной десантной операции всегда привлекаются части Сухопутных войск. В таких случаях морские пехотинцы высаживаются на берег первыми, обеспечивая безопасный подход основных сил. При этом действия военнослужащих МП поддерживаются огнём кораблей и авиации.
На флоте принято выделять два типа высадки: «на плаву» и «на упор». Первый способ предполагает десантирование с кораблей на военных машинах (БТР или БМП) или на специальных быстроходных катерах, которые могут доставлять технику и личный состав.
На вооружении «чёрных беретов» стоят малые десантные корабли проекта 12322 «Зубр», катера проекта 21820 «Дюгонь» и проекта 11770 «Серна». Также десантирование может происходить с транспортных и многоцелевых вертолётов, которые поднимаются в воздух с палубы кораблей.
Высадка «на упор» осуществляется на относительно безопасный участок. Техника и личный состав попадают на плацдарм после того, как большой десантный корабль (БДК) вплотную подошёл к берегу и опустил аппарель у среза воды. Для этих целей «чёрные береты» используют суда проекта 775 и проекта 1171.
- «Загоризонтное десантирование» техники МП
- © Министерство обороны РФ
В июне состав ВМФ пополнил БДК проекта 11711 «Иван Грен» водоизмещением 5 тыс. тонн. В первой половине 2019 года начнутся испытания второго новейшего корабля — «Пётр Моргунов» (сейчас достраивается на заводе «Янтарь» в Калининграде).
Главная особенность проекта 11711 состоит в том, что БДК способны взять на борт батальон морской пехоты (около 400 человек), 13 танков или более 30 БТР и БМП. Корабль вооружён реактивной системой залпового огня «Град-М», двумя шестиствольными автоматическими пушками АК-630, артиллерийскими установками ЗИФ-31Б и АК-630М-2 «Дуэт».
Увеличение ударных возможностей
В последние годы Минобороны РФ стремится повысить возможности морской пехоты: в начале 2018 года военное ведомство приняло решение вернуть в её состав танки. Подразделения, несущие боевую вахту в северных широтах, будут получать газотурбинные Т-80БВ (легко заводятся на морозе), а южане — дизельные Т-72Б3.
Как полагает Тимошенко, «чёрные береты» действительно испытывают нехватку танков. По его словам, даже самые современные отечественные бронемашины не дотягивают по огневой мощи до гусеничных танков, оснащённых 125-мм пушками. Танки позволят «чёрным беретам» развивать наступление, расширять плацдарм и обеспечивать удержание уже занятых позиций.
«Морская пехота, по сути, и является ударной силой. Конечно, появление танков несколько облегчит выполнение наступательных действий. Однако для развития морской пехоты требуется строить новые БДК и совершенствовать стоящую на вооружении технику. Всё это не означает, что Россия собирается кого-то захватывать, — увеличение ударных возможностей «чёрных беретов» отвечает нынешней парадигме развития ВС, направленной на сдерживание Запада», — подчеркнул Тимошенко.
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