Не признал себя виновным: суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в торговом центре

Центральный районный суд Кемерова арестовал двух фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Под стражу до 25 июля были помещены начальник ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и глава отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев. Руководителям ведомства инкриминируют халатность и хищение. При этом Мамонтов свою вину отрицает. По словам начальника ГУ МЧС, он готов продолжить давать показания и участвовать в очных ставках с теми свидетелями, которые дали показания против него.

Два фигуранта дела о пожаре в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» были арестованы по решению Центрального районного суда. Под стражу были взяты начальник главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев.

«Избрать Терентьеву ... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 25 июля», — говорится на сайте суда.

Такое решение было принято в связи с тем, что суд посчитал обоснованной позицию следствия о возможности у Терентьева скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства по делу.

Аналогичный срок был установлен и для Александра Мамонтова. «Суд приходит к следующим выводам ... удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия — на два месяца, то есть до 25 июля 2018 года», — приводит РИА Новости слова председателя суда Инны Михайленко.

Ранее ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ возбудило в отношении Терентьева и Мамонтова уголовное дело по статьям 293 УК РФ ч. 3 (халатность) и 160 УК РФ ч. 4 (растрата).

Не признал вину

При этом Мамонтов виновным по инкриминируемым ему статьям себя не признал. Однако, по его словам, он готов и дальше сотрудничать со следствием.

«Я готов давать показания... Свою вину не признаю. Виновным себя не считаю», — цитирует его РИА Новости.

Мамонтов подчеркнул, что во время предварительных следственных действий у него не нашли «ни крупной суммы, ни сбережений».

«Денежное довольствие за апрель практически полностью ушло на адвоката, за май — изъято в ходе следствия. Других источников дохода у меня нет», — сказал начальник ГУ МЧС.

Он также заявил, что может поучаствовать в очных ставкам с теми свидетелями, которые дали против него показания. Мамонтов подчеркнул, что даже оказавшись на скамье подсудимых, он не разочаровался в службе.

Вместе с тем он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших по время пожара.

«Вы думаете, что виноваты те, кто должен был спасать... Когда мы с вами общались в школе, где находился штаб (ликвидации пожара в ТЦ. — RT), я вам обещал, что буду содействовать следствию, надо разобраться, кто же виновен в данной страшной трагедии. Я своё обещание сдержал и держу», — сказал Александр Мамонтов.

Вверенные средства

Между тем ранее следствие установило, что Мамонтов использовал в личных целях крупную сумму денег, выделенную для МЧС.

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«В период с июня 2015 по апрель 2018 года начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве не установленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества — денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером, путём растраты в пользу третьих лиц», — сообщали в СК РФ.

Сам руководитель ГУ МЧС сразу же после предъявленных обвинений подал рапорт об увольнении. Он также заявил 28 мая, что массовые увольнения по собственному желанию после трагедии наблюдаются в Кемеровском пожарном гарнизоне.

«Очень тяжёлая ситуация в пожарно-спасательном гарнизоне… Каждый день... по 3-5 рапортов от личного состава об увольнении поступает, не потому что они разочаровались в службе, … но люди боятся после следственных мероприятий», — сказал Мамонтов.

Преступная халатность

Напомним, что и Мамонтову, и Терентьеву следствие также предъявило обвинение в том, что те не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне» в установленные сроки.

В настоящий момент под стражей остаются восемь человек. Среди них — бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок и экс-гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежал торгово-развлекательный центр, Юлия Богданова.

Помимо них сроки ареста были продлены начальнику пожарного звена Сергею Генину, обвиняемому в халатности; техническому директору компании — собственника ТЦ Георгию Соболеву, который отвечал за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотруднику ЧОП Сергею Антюшину и другим.

Пожар в Кемерове

Крупный пожар произошёл в кемеровском ТЦ 25 марта. Огонь, вспыхнувший на последнем этаже комплекса, где находились детские площадки и кинотеатр, унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

При этом пожарная сигнализация в момент трагедии так и не сработала, а пожарные выходы оказались закрыты. Прибывшие на место спасатели не смогли своевременно добраться до очага возгорания.

Одной из наиболее вероятных причин возникновения возгорания в МЧС назвали короткое замыкание. Оно могло произойти в проводке светильника над игровой зоной.