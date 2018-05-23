«Он востребован у россиян»: Минкультуры и Ростуризм выступили против запрета Booking.com

Министерство культуры выступило против предложения об ограничении на территории России работы сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com. Не поддержали инициативу и в Ростуризме. Там отметили, что ресурс очень востребован у граждан, планирующих поездки самостоятельно. В туриндустрии признают удобство сервиса, однако считают, что необходимо предоставлять отечественным компаниям больше возможностей для развития.

Министерство культуры выступает против блокировки сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову​​​.

«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

По словам Яриловой, в министерство поступило обращение руководителя группы компаний «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории РФ.

Данное обращение Минкультуры направило на рассмотрение в профильное ведомство — Ростуризм.

«Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», — пояснила глава департамента, добавив, что работе сервиса Booking.com в России ничто не угрожает.

В Ростуризме также не поддержали предложение по ограничению работы сервиса на территории РФ.

«Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство не имеет полномочий запретить использование Booking.com и планов по какому-либо регулированию деятельности сервиса.

Также по теме Эксперт прокомментировал возможную блокировку ресурса Booking.com в России Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT поручение Минкультуры России к Ростуризму...

Председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин рассказал, что у туристического сообщества есть ряд претензий и требований к регуляции работы иностранных агрегаторов, в том числе сайта Booking.com.

«Первая — выравнивание налоговых условий с российскими компаниями. Вторая связана с тем, что нужно нашим компаниям давать как можно больше возможностей, чтобы они развивались и могли конкурировать на равных. Конечно, туристам удобно, что такой сервис есть, он международный, и нам надо развивать наши компании», — сказал он в беседе с RT.

По словам сенатора, ещё один момент был связан с взаимодействием Booking.com с туристической индустрией и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Они (сотрудники ФАС. — RT) отметили, что не усмотрели некоего монопольного положения агрегаторов. Но на месте представителей туриндустрии я бы это отслеживал. Вся инициатива должна исходить от туриндустрии, не от конкретных участников, а консолидированно. Если будут вносить вопросы, то будем рассматривать в рамках нашей повестки», — подытожил Фомин.

Reuters

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«Booking.com устраивает людей по всему миру»

Главный редактор туристического портала «Турдом.ру» Дмитрий Даниленко считает, что запрещать работу сервиса не стоит. Однако, по его мнению, необходимо проверить налоговую деятельность компании.

«Я считаю, что запрещать деятельность полностью не нужно, но необходимо изучить равные условия для участников туристического рынка в России», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что интересы иностранного ресурса не должны нарушать права российских участников рынка.

«Booking.com — прекрасный и удобный сервис, глобальный, который устраивает огромное количество людей и отелей по всему миру, — это площадка. Вопрос состоит в том, чтобы пользование этой площадкой было выгодным всем и не нарушало интересы представителей туристического рынка, которые находятся в правовом поле России», — добавил Даниленко.

Член Русского географического общества Богдан Булычёв рассказал о преимуществах сайтов, подобных Booking.com.

«Я пользуюсь двумя платформами: Hotels.com и Booking.com. Где-то дешевле, где-то бывают акции. Такие сервисы удобны тем, что для постоянных клиентов есть скидки и бонусные программы. Кроме того, сразу, как приехал, можешь найти ближайший отель. Специфика моих путешествий заключается в том, что я не бронирую отель заранее: из-за плохой дороги могу в Монголии ехать 300 км сутки, а по Европе 300 км проехать за 2 часа. Поэтому я бронирую отели, непосредственно приезжая на место. Это очень удобно», — сказал он.

Кроме того, напомнил он, у Booking.com есть русскоязычные отзывы, в отличие от других международных сервисов.

Письмо с просьбой запретить Booking.com

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме главы группы компаний «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича в Минкульт с призывом запретить работу Booking.com в России.

Он предложил «инициировать ограничение действия» американского сервиса Booking.com на территории России в ответ на западные санкции.

«Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остаётся единственной площадкой. Таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 % — в отелях РФ контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах», — говорится в открытом письме Войтовича.

По его словам, это «закрывает путь развития» российским системам бронирования, туроператорам и турагентствам, поскольку отели не заинтересованы в других каналах продаж для индивидуальных клиентов.

Как отметил Войтович, на сайт Booking.com «неоднократно подавались жалобы в различных странах».