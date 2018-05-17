«Риски должна была оценить заведующая»: в Перми врач-гематолог настаивает на невиновности в смерти пациентки

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию 29-летнего гематолога Вадима Насихова, которого приговорили к двум годам лишения свободы условно. Врача признали виновным в причинении смерти по неосторожности — его пациентка Людмила Шварц скончалась после проведённой им процедуры трепанобиопсии. Близкие Шварц настаивают на более строгом наказании для Насихова, а профессиональное сообщество, напротив, встало на защиту гематолога. По мнению врачей, дело Насихова напоминает историю Елены Мисюриной, которая тоже обвинялась в смерти больного, но в итоге была оправдана.

Пермский краевой суд приступил к рассмотрению апелляции врача-гематолога Вадима Насихова, получившего два года условно по делу о гибели пациентки. По версии следствия, в 2016 году врач во время проведения трепанобиопсии повредил артерию пенсионерке из Александровска и это привело к летальному исходу. Насихов же утверждает, что его вины в смерти пациентки нет и что следствие велось с нарушениями. В свою очередь, родственники погибшей требуют для врача реального срока.

На защиту медика встали его коллеги. По их мнению, история Насихова напоминает скандальное дело московского врача-гематолога Елены Мисюриной, которую приговорили к двум годам колонии: ей также ставили в вину смерть пациента после трепанобиопсии. Однако она была оправдана вышестоящим судом.

Людмила Шварц попала в гематологическое отделение Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) 17 марта 2016 года. Во время планового обследования в родном Александровске врачи обнаружили у неё повышенный уровень гемоглобина и направили её на стационарное лечение в региональный центр.

По словам зятя Людмилы Шварц Константина Рукавицына, до этого у женщины не было проблем со здоровьем. Перед тем как лечь в больницу, она два дня жила в семье дочери, и никаких опасений её состояние не внушало.

«Нам сказали, что в ПККБ самые компетентные и высококвалифицированные доктора и всё с ней будет в порядке. А в итоге она умерла», — рассказывает RT Рукавицын.

21 марта Людмиле Шварц сделали трепанобиопсию (метод извлечения костной ткани для исследования костного мозга). Через несколько часов после процедуры состояние женщины резко ухудшилось.

Пациентку в срочном порядке прооперировали, но спасти так и не смогли: спустя двое суток Шварц умерла в реанимации.

По факту гибели пенсионерки Следственный комитет возбудил уголовное дело. Первая судмедэкспертиза, сделанная в Перми, не установила вины врачей. Однако родственники Людмилы Шварц добились проведения повторной экспертизы. Новое исследование, выполненное специалистами российского центра судебно-медицинской экспертизы при Минздраве, показало, что женщина умерла от кровопотери из-за повреждения артерии.

Молодому врачу Насихову, делавшему трепанобиопсию, было предъявлено обвинение по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

12 марта Ленинский районный суд Перми признал Насихова виновным в смерти Людмилы Шварц и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, суд запретил медику работать по специальности на протяжении двух лет с момента вступления приговора в силу.

«Нельзя преследовать невиновного»

Дело врача Насихова вызвало резонанс в медицинском сообществе. На защиту специалиста встали его коллеги. Они разместили в сети петицию с требованием отменить приговор Вадиму Насихову. К середине мая под обращением подписались уже около 3 500 человек.

К кампании в поддержку доктора присоединились врачи со всей России. Так, изучивший дело Насихова председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв в своём Facebook прямо написал о непричастности пермского медика к смерти пациентки.

«Очевидно, что смертельное осложнение связано с ДВС-синдромом, который развился в результате процедуры, выполненной по всем правилам. Врач, выполнявший процедуру, в таком исходе нисколько не виноват. Данный случай нужно описать, его можно обсуждать, делать какие-то выводы по особенностям ведения таких больных, но нельзя уголовно преследовать абсолютно невиновного человека», — пояснил он.

Пермская краевая клиническая больница

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«Можно было обойтись без оперативного вмешательства»

Между тем решение суда не устроило ни одну из сторон. Насихов посчитал вердикт слишком суровым, а родственники погибшей — слишком мягким.

«Я считаю, что наказание по таким делам должно быть аналогично причинению смерти при ДТП. В таких случаях виновникам обычно дают от года до трёх лет колонии поселения, — говорит Рукавицын. — Врач должен понимать, что в его руках жизни других людей. Если он этого не понимает, пусть посидит, подумает».

Сам Вадим Насихов заявил RT, что следствие по его делу было предвзятым и велось с нарушениями.

«Все экспертизы проводились в тот момент, когда я проходил по делу как свидетель, — поясняет доктор. — Если бы я был подозреваемым, я мог бы задавать экспертам какие-то уточняющие вопросы, которые могли бы подтвердить мою невиновность. Кроме того, среди московских специалистов не было ни одного врача с сертификатом гематолога».

По его мнению, причиной смерти женщины послужило её заболевание крови вкупе с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови (ДВС-синдромом).

Он подчеркнул, что предвидеть все риски он не мог, поскольку не был лечащим врачом пациентки и не имел полного представления о её заболевании.

«Все риски от процедуры должна была оценивать заведующая отделением Марина Плоских. Именно она была лечащим врачом, — рассказал RT доктор. — Я же был просто исполнителем».

Насихов подчеркнул, что жизнь женщины можно было спасти, если бы лечащий врач вовремя выявила возникшие у пациентки осложнения.

«Самым главным фактором, который мог повлиять на успешный исход, было время, — объясняет медик. — К сожалению, лечащий врач поздно обнаружил возникшие осложнения. Если бы это было сделано вовремя, можно было обойтись без оперативного вмешательства. Тогда Шварц практически наверняка осталась бы жива».

RT попытался связаться с Мариной Плоских, но безуспешно.

Следует отметить, что до вступления в силу приговора Насихов продолжает работать гематологом в поликлинике при ПККБ. Хотя, по его признанию, после смерти пациентки он больше не делает трепанобиопсию и всерьёз задумывается об уходе из профессии.