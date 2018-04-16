Врач-гематолог Мисюрина прокомментировала отмену её приговора

Врач-гематолог Елена Мисюрина прокомментировала решение Мосгорсуда об отмене приговора и возврате её дела в прокуратуру.

«В данной ситуации это лучше, а в глобальном я, конечно, надеялась на оправдательный приговор, но возврат в прокуратуру приведёт к объективному решению», — цитирует её агентство городских новостей «Москва».

16 апреля Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной.

22 января Черёмушкинский суд приговорил женщину к двум годам колонии. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.