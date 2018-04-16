Врач-гематолог Мисюрина прокомментировала отмену её приговора
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«В данной ситуации это лучше, а в глобальном я, конечно, надеялась на оправдательный приговор, но возврат в прокуратуру приведёт к объективному решению», — цитирует её агентство городских новостей «Москва».
16 апреля Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной.
22 января Черёмушкинский суд приговорил женщину к двум годам колонии. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.