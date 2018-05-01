Повышение МРОТ, курортный сбор и усиленные меры безопасности: какие изменения ждут россиян в мае

В мае вступает в силу ряд изменений в российском законодательстве. С 1-го числа минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравняется с прожиточным минимумом, который сейчас составляет 11 163 рубля. Также с начала месяца стартует эксперимент по введению курортного сбора в ряде регионов России. А с 25 мая будут усилены меры безопасности в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

В России 1 мая 2018 года вступает в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. МРОТ увеличится почти на 18% и составит 11 163 рубля в месяц. Изменения коснутся порядка 4 млн человек, в том числе сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

Сейчас МРОТ составляет 85% от прожиточного минимума и равен 9489 рублям.

В обосновании к законопроекту отмечалось, что на повышение зарплат бюджетников в этом году выделят 39,3 млрд рублей. Соответствующий документ, принятый Госдумой 16 февраля, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта.

В «Единой России» считают, что доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов россиян.

«Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума — чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики», — цитирует РИА Новости первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

По его словам, эта мера позволит сократить так называемую серую занятость, а также станет стимулом для повышения зарплат.

При этом зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев​​​ считает необходимым привести региональное законодательство в соответствие с требованием закона о повышении минимального размера оплаты труда.

Также по теме «Это только первый шаг»: Госдума приняла закон о повышении МРОТ В Госдуме приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Согласно...

«В тех регионах, где минимальный размер оплаты труда выше федерального, заработная плата работников не изменится, но если региональный минимум меньше установленного федеральным законом, то исчислять заработную плату должны исходя из 11 163 рублей. В противном случае предусмотрен штраф, который многократно превышает размер МРОТ», — отметил Васильев.

По его словам, при пересчёте МРОТ регионам придётся соотнести особенности регионального законодательства с законодательством РФ и учитывать, что «региональный МРОТ может отличаться от федерального только по размеру, а не по видам выплат, из которых он состоит».

Изначально планировалось, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму не раньше 1 января 2019 года. Однако президент России Владимир Путин выступил за ускорение этого процесса.

Курортный сбор

Между тем с 1 мая в некоторых российских регионах стартует эксперимент по введению курортного сбора, который продлится до 31 декабря 2022 года. Пилотный проект будет охватывать территории четырёх регионов — Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. Впрочем, на Крымском полуострове курортный сбор будет введён чуть позже — в 2019 году.

globallookpress.com

© Serguei Fomine

Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы будут определены региональными властями.

Безопасность на ЧМ-2018

С 25 мая в России будут усилены меры безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Соответствующий указ был подписан президентом 9 мая 2017 года. Новые меры безопасности будут введены в районах проведения официальных матчей ЧМ-2018: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Мордовии.

«В указанный период вводятся контролируемые и запретные зоны, будет усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры», — цитирует РИА Новости руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

«Екатеринбург Арена»

Reuters

При этом все посетители городов, где пройдут матчи чемпионата, будут обязаны в трёхдневный срок зарегистрироваться в органах МВД. Иностранцы также должны будут проходить процедуру регистрации, но у них на это будут всего сутки. Это правило не распространяется на участников чемпионата, а также представителей FIFA и её дочерних организаций.

Кроме того, вводится ряд ограничений на въезд в эти города автобусов.

Также с 27 мая появится новый запрет в банковской сфере: кредитным организациям запретят проводить денежные переводы от физических лиц на счета организаторов лотерей и казино, нарушающих российское законодательство.