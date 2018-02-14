От греха подольше: Госдума обсудит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который призван защитить детей от сексуального насилия. Парламентарии предлагают пожизненно сажать педофилов в случае, если жертва не достигла 14 лет. Кроме того, документ подразумевает более жёсткое наказание для виновных в преступлении родственников ребёнка. Также может быть введена ответственность за укрывательство сексуальных преступлений. О реакции на инициативу — в материале RT.

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая вместе с депутатами внесла в палату проект поправок в Уголовный кодекс, которые существенно ужесточают наказание для педофилов и их сообщников.

Одной из наиболее значимых поправок является предложение ввести пожизненное лишение свободы для педофилов, совершивших преступление в отношении детей, не достигших возраста 14 лет.

«Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья», — заявила Ирина Яровая.

Ещё одно важное предложение — отменить сроки давности по совершённым в отношении малолетних преступлениям до достижения ими совершеннолетия. Яровая отметила, что из-за «высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже».

Близких накажут строже

Депутаты также заявили, что их поправки впервые устанавливают дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, проживающими совместно с детьми и подростками. Например, их собственными родственниками.

По словам Яровой, совершение преступления лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, также будет признаваться отягчающим вину преступлением.

При этом круг людей, которые входят в этот список, весьма широкий: повышенные меры ответственности будут нести не только лица, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними, но и работники сферы образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соцзащиты и социального обслуживания, а также сферы детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей.

Укрывательство и порнография

Ещё одно нововведение связано с укрывательством педофилов. Согласно предложению депутатов, ответственность будут нести люди, которые попались на «заранее не обещанном укрывательстве тяжких преступлений, совершённых в отношении детей».

РИА Новости

В современном уголовном кодексе существует ответственность за укрывательство преступления, но там речь идёт об «обещанном укрывательстве». Иными словами, когда человек фактически выступает сообщником преступника.

Однако если поправка будет принята, то под суд может пойти не только, к примеру, педагог школы, который совершил сексуальное преступление в отношении детей, но и все его коллеги, которые были в курсе произошедшего, но не сообщали в полицию, как, к примеру, это было в истории со школой №57 в Москве.

Проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. На сегодняшний день, к примеру, закон не подразумевает ответственности лишь за хранение детской порнографии без умысла её распространения.

Дети страдают всё чаще

Ирина Яровая также привела статистику, согласно которой в 2017 году 9,6 тыс. несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из них 4245 детей пострадали от сексуального насилия. При этом около 1,8 тыс. детей подверглись сексуальному насилию в возрасте до 10 лет, что составляет более 40% от всех детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера.

Согласно статистике Следственного комитета РФ, уровень сексуального насилия в отношении детей в России вырос за последние годы. Так, в 2017 году СК возбудил 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности против 5835 в 2016-м.

Яровая уточнила, что документ уже был одобрен всеми ведомствами, которые с ним ознакомились. По её словам, законопроект поддержан Верховным судом, Генеральной прокуратурой, МВД, Следственным комитетом, Минюстом, Минздравом, Роскомнадзором, уполномоченным по правам ребенка, институтом имени Сербского.

Педофилов вылечить невозможно

Введение пожизненного заключения является оправданной мерой, считает помощник уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анна Левченко.

«Среди педофилов процент рецидивов выше 90%. На данный момент надёжного способа лечения педофилов нет, поэтому пожизненная изоляция выглядит единственной эффективной мерой, — считает Левченко. — В понедельник в Совете Федерации мы обсуждали идею создания спецучреждений на базе ФСИН, где бы отдельно содержались и лечились люди, осуждённые за сексуальные преступления в отношении детей. К сожалению, даже в странах, где уже есть подобная практика, например в Канаде, эффективность составляет только 30%»

«Однако со временем, если мы будем изучать вопрос и разрабатывать новые меры, возможно, мы придём к лучшим результатам. На данный момент этим просто никто не занимается», — отметила она.

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Проект поддержали в Ассоциации родительских комитетов и сообществ. По словам главы организации Ольги Летковой, закон предлагается ввести «не столько для того, чтобы подействовать на этих людей, а для того, чтобы изолировать их от общества».

«Ведь когда человек совершает насильственные действия в отношении ребёнка, он не совсем адекватен и психически здоров. В целом мы поддерживаем этот законопроект. Но хотелось бы гарантий, чтобы не было судебной ошибки», — заявила она.

Как отметила Левченко, в качестве альтернативы рассматривались такие способы, как химическая кастрация.

«Но тут слово взяли специалисты из института психиатрии имени Сербского. Они подчеркнули, что законодательно будет невозможно прописать необходимые для процедуры препараты, поскольку они могут подойти не всегда и не для всех. Это тяжёлые препараты с множеством ограничений», — говорит Левченко.

Эксперт рассказала, что химическая кастрация представляет собой введение под кожу капсулы с гормональными препаратами, блокирующими выработку у человека мужских гормонов. Однако действие капсулы ограничено полугодом, поэтому процедуру нужно повторять.

«Кто будет следить за педофилами? Если человеку не ввести препарат вовремя, то в короткий срок все его сексуальные функции вернутся в норму, и он вновь возьмётся за старое. Решение о том, выздоровел человек или нет, может принять только лечащий его психиатр, требуется надзор. Да и сама по себе кастрация не работает, с человеком должна вестись работа, в первую очередь психологическая», — заключила Левченко.