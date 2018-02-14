Ассоциация родкомитетов поддержала проект закона о пожизненном заключении для педофилов

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Павел Астахов
Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в разговоре с RT внесение в Госдуму законопроекта, предусматривающего наказание для педофилов в виде пожизненного лишения свободы.
Ассоциация родкомитетов поддержала проект закона о пожизненном заключении для педофилов
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«Думаю, что увеличение строгости наказания не повлияет на таких людей. Поскольку сегодня в законе уже есть наказание в виде пожизненного заключения для педофилов, но для тех, которые совершили преступление повторно. А сейчас речь идёт о том, чтобы они могли быть заключены пожизненно после первого раза», — сказала она.

Она отметила, что закон предлагается ввести «не столько для того, чтобы подействовать на этих людей, а для того, чтобы их изолировать от общества».

«Ведь когда человек совершает насильственные действия с ребёнком, он не совсем адекватен и психически здоров. В целом мы поддерживаем этот законопроект. Но хотелось бы гарантий, чтобы не было судебной ошибки», — сказала Леткова.    

Ранее в Госдуму внесли проект закона, который устанавливает пожизненное лишение свободы в качестве меры наказания для педофилов.

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